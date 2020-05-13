Жители Чечни осудили публикацию ролика с нарушителем карантина

13 мая 2020, 16:31

Видеозапись бегства жителя Чечни от полицейских собрала сочувственные комментарии в Instagram, авторы которых назвали съемку и публикацию подобных видео недопустимыми.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале мая Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов видеороликов из Чечни, на которых силовики преследуют жителей республики или задерживают предполагаемых нарушителей карантина, и отправлять их на работу уборщиками. При этом продолжилась публикация роликов о задержаниях, на которых силовики предстают как блюстители закона. Эти ролики вызвали недовольство пользователей Instagram, которые также раскритиковали силовиков за жесткие меры и задержание подростка, которое зафиксировано на одном из видео.

Рамзан Кадыров пригрозил общественными работами авторам видеороликов о задержании нарушителей карантина в Чечне, опасаясь роста протестных настроений в регионе, считает кавказовед Руслан Кутаев. Число видеороликов, подтверждающих нарушения прав человека в Чечне, растет, что вызывает раздражение властей и подрывает их репутацию на федеральном уровне, отметил член экспертного совета московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Видеосъемка полицейских при исполнении служебных обязанностей не запрещена, указали юристы.

На видео, опубликованном 12 мая в Instagram-паблике "ЧП Грозный_95", молодой человек мечется по пустынной улице, со второго раза решаясь перелезть через высокий забор частного дома. Сразу после того, как он скрывается за забором, по улице проезжает полицейский автомобиль. Публикация сопровождается призывом не нарушать карантин.

Те, кто распространяет такие видео, не мужчины, заявил shnexx_. "Прежде было легко без всех этих камер, теперь эти грязные существа снимают и закидывают [видео]", - перевел его комментарий с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла". "То, что он (герой ролика. - Прим. "Кавказского узла") сделал, не так уж мне интересно. Откуда берутся люди, которые это снимают?" - написал по-чеченски nohchalla.1. "Теперь самые близкие, бывает, доносят. Страшное это дело", - высказался по-чеченски id9955r. "Зачем сюда забросили?" - раскритиковал администратора паблика bislan_95_7.

Некоторые комментаторы выразили сочувствие скрывшемуся от полицейских молодому человеку. "Несчастный, как же ты мечешься", - написал на чеченском языке sidik4063. "До чего довели народ", - высказался karantin_7_7_7.

К 16.31 мск 13 мая эта публикация собрала 22 тысячи просмотров. У паблика 36,1 тысячи комментариев.

Отметим, что ранее комментаторы в Instagram назвали "стукачами" авторов сообщений о нарушениях карантина отдыхающими и посетителями спортклубов в Краснодарском крае.

Жители Грозного рассказали о продолжающихся рейдах силовиков и задержаниях нарушителей. "12 мая сын вышел выбросить мусор на улицу и не вернулся. Соседка прибежала, сказала, что его с еще несколькими парнями забрала полиция. Продержали их весь день в отделе, только ночью и выпустили. Сын в первый раз отделался предупреждением. А некоторых, говорит, оштрафовали", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Фатима.

"Полиция ходит по дворам. Задерживают, в основном, молодежь, увозят в отделы. Племянника с другом так вчера забрали, за то, что на спортплощадке находились. Мы пошли в отдел разбираться - там еще человек 20 собралось, у кого детей увезли. Нас никто не слушал. Сказали только, что надо было режим самоизоляции соблюдать и присматривать за своими детьми. Повезло еще, что знакомый там работает - через него племянника отпустили пораньше", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Зара.

"Молодежь и даже детей трудно удержать в квартирах - всем эта изоляция уже надоела, все на улицу хотят погулять, поиграть, покататься на велосипеде или роликах. Полиция их сиренами распугивает или по дворам ходит, кого-то задерживают. Кто успевает, убегает домой", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" другой местный житель, Салман.

Ранее пользователей Instagram возмутили видео, на которых дети, несмотря на карантин, играют на площадке во дворе многоквартирного дома и разбегаются при появлении патрульной полицейской машины с включенной сиреной. Жители Грозного, опрошенные "Кавказским узлом", заявили, что устали от многодневного пребывания в домах. Они рассказали, что выходят на прогулки с детьми, стараясь избегать встреч с полицейскими патрулями.

Отметим, что продолжают набирать популярность опубликованные ранее ролики о нарушении карантина в Чечне. Так, видео "Погоня Ментов в Чечне за нарушителем Карантина", размещенное на Youtube-канале Waynag TV, с 1 мая собрало 19 225 просмотров, а размещенное там 3 мая видео "Когда у тебя фамилия Кадыров" - 6052 просмотра.

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