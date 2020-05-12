Жители Чечни раскритиковали работу Оперативного штаба по коронавирусу

12 мая 2020, 12:40

В Оперативный штаб сложно дозвониться для срочной консультации или получения пропуска, посетовали жители Чечни. Они рассказали о проблемах с покупкой лекарств и посещения врачей в условиях жесткого карантина.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 9 мая, что в связи с благоприятной ситуацией с коронавирусом готовится ослабление карантина. "Я считаю, что после 12 мая можно по чуть-чуть дать людям выходить, открывать небольшие магазины, киоски, заправки... После 15 мая у нас большинство должно выходить свободно, заниматься своими делами", - сказал он. Однако 11 мая председатель парламента Чечни Магомед Даудов в своем видеообращении заявил, что "в республике по режиму самоизоляции нет никаких изменений". Пользователи Instagram отметили, что слова Даудова противоречат обещаниям Кадырова.

В Чечне действует запрет на все массовые мероприятия, приостановлена работа ресторанов, кинотеатров, торговых точек, прием в пансионаты, санатории, детские лагеря, а также в туробъекты на курортах. Въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. С 13 апреля власти республики полностью закрыли границы республики и разрешили выходить из дома лишь по пропускам - три раза в неделю и не более чем на два часа, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители Чечни недовольны работой Оперштаба

Жители Чечни пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на невозможность дозвониться на телефоны "горячей линии" Оперативного штаба, который решает все вопросы, связанные с действующими ограничениями из-за коронавируса.

"У нас больная мама, ей периодически нужны лекарства, которых в местной аптеке нет - надо ехать в центр [Грозного]. Пропуск на семью всего один. За те два часа, что в нем указаны, проехать туда-обратно не успеешь даже при большом желании, потому что ездить на своей машине нельзя. Работают только такси, а они без пропуска никого не возят. На месте ничего решить не могут, сказали звонить в Оперштаб, а там не отвечают. Мне ни разу не удалось связаться с этим Оперштабом по телефону «горячей линии». То номер постоянно занят, то просто никто трубку не берет. Я минут 15 им названивала, но безрезультатно", - рассказала жительница Грозного Лиза.

"На словах у нас все хорошо, все просто: в случае чего звони в Оперативный штаб, там помогут. Я почему-то этой помощи получить не смог. Звонил дважды, минут по 10, но ни разу не дозвонился. Один раз ночью соседке стало плохо, муж хотел ее на своей машине в больницу везти, потому что скорая долго не ехала. Просили узнать, можно это сделать или нет. В другой раз надо было на похороны родственника в соседнее село поехать. Пытался выяснить, можно это сделать или нет. Зачем эта «горячая линия» нужна, если люди не могут быстро свои вопросы решить, не пойму", - посетовал местный житель Висхан.

Грозненка Хадишат рассказала, что смогла поговорить в сотрудниками Оперативного штаба, но они не решили ее проблему. "У нас сноха на последнем месяце беременности, ей время от времени нужно проходить обследование у врача. Сейчас это стало серьезной проблемой, потому что пропуск на семью есть только у мужа. На своей машине ее не повезешь, потому что авто отбирают. Автобусы не ездят, в такси без пропуска брать отказываются. Неделю назад нам повезло - подвез сотрудник полиции незнакомый. На днях свозил родственник, который тоже в силовых структурах работает. В округе просила пропуск, но там отказали. Говорят, что на семью полагается только один пропуск, посоветовали обратиться в Оперативный штаб", - сообщила жительница Грозного.

По ее словам, в Оперативном штабе "то одно, то другое говорят". "Мол, надо предупредить участкового, что в экстренных случаях можно везти самим, что силовикам надо просто объяснять ситуацию, и тому подобное. Но по трассе чуть ли не каждые два-три километра посты стоят, проверяют. Непонятно, кто что может предъявить - сотрудники тоже разные. Так и не решили в Оперштабе наш вопрос, а снохе еще два раза минимум надо обследоваться", - констатировала Хадишат.

В схожей ситуации Оперативный штаб пошел навстречу жителю Грозного. Но в рамках действующих правил даже получение пропуска не снимает ряд проблем, указал грозненец Мурад. "Сын после операции, надо периодически на прием к врачу ездить, а из-за карантина возить на своей машине не могу, нет разрешения. Обращался в городской штаб [в мэрии Грозного] - там сказали, что надо за день их предупредить, и они дадут пропуск на тот день, когда надо везти ребенка на обследование. Но опять же, транспорт общественный не работает. Значит, надо заказывать такси, и послать за ним жену, так как пропуск на семью, что дают, выписан на ее имя. Такая вот проблема", - рассказал горожанин.

Ни одно обращение не остается без ответа, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в Оперативном штабе. "Вопросы поступают самые разные. Начиная от просьб о помощи продуктами питания и заканчивая какими-то бытовыми проблемами. Практически ни одно обращение не оставляем без ответа. Касательно действующих ограничений на передвижение: в экстренных случаях, например, кого-то нужно срочно доставить в больницу, понадобились лекарства или еще что-то - никто препятствий чинить людям не будет. При таких обстоятельствах желательно поставить в известность органы на месте или сообщить в Оперштаб, и если вдруг возникнут какие-то осложнения, недопонимание со стороны сотрудников [правоохранительных органов], то, естественно, мы поможем урегулировать ситуацию", - сказал представитель Оперативного штаба.

Советы врачей, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Обращение Даудова вызвало критику жителей республики

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своем обращении 11 мая отметил, что жители Чечни вслед за словами Кадырова о готовящихся послаблениях начали обмениваться в мессенджерах не соответствующей действительности информацией.

"«Говорят, всех выпускают», «говорят, самоизоляция закончилась» - такие разговоры рассылаются в WhatsApp. Это неправда. Если бы эта эпидемия заканчивалась за один день, зачем мы тогда вообще делали самоизоляцию? Поэтому, соотечественники, вы неправильно поняли, это не так. Из самоизоляции мы будем выходить в три этапа. <...> Даже этот третий этап, по пану, что нам выдали Роспотребнадзор и Минздрав России, где-то до конца июля, полностью люди [смогут] освободиться", - перевел корреспондент "Кавказского узла" обращение Даудова, опубликованное 11 мая в Instagram-паблике "ЧП Чечня".

К 12 мая закончился период нерабочих дней, который был введен на федеральном уровне из-за угрозы распространения коронавируса и продлился более шести недель. При этом президент Владимир Путин оставил действие ограничений в регионах на усмотрение губернаторов.

Многие пользователи Instagram негативно отреагировали на заявление Магомеда Даудова. "Вам легко говорить, миллионами деньги проедаете. А что делать тем, у кого дома инвалиды? Например, у меня мама инвалид и сестра инвалидка, и пенсии у них все на кредиты ушли. Отец, брат и я работали, был небольшой доход, а теперь мы даже для сестры лекарство купить не можем, вообще без денег сидим", – перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя kataleya.l23, частично написанный по-чеченски.

"Сытый голодного не поймет", – высказалась madina.moscow. "Как же те кто работают частниками? Почти два месяца без работы, а детей кормить надо, налоги платить надо", - написал imia7438. "Интересно, насколько еще хватит терпения у народа", - прокомментировал обращение Даудова iustos2.

К 12.40 мск 12 мая эта публикация собрала 42,1 тысячи просмотров и 309 комментариев. У паблика 97,1 тысячи подписчиков.

Наряду с запретами и ограничениями власти должны оказывать людям помощь, указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Расул. "Требовать от людей продолжать сидеть по домам и ничего не делать, и в то же время требовать от них своевременно платить за ЖКУ, оплачивать кредиты и так далее - это верх цинизма. Понятно, что ситуация с этой эпидемией все еще тяжелая. Но хотя бы внутри республики можно дать людям возможность работать", - полагает местный житель.

"Путин сообщил, что режим нерабочих дней отменяется, а наша власть сообщает, что не намерена отменять карантин. Выходит, что мы не будем получать никаких денег, и должны тихо сидеть дома и умирать с голода, лишь бы не заразиться коронавирусом? Я этого не понимаю и не принимаю", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" работница одного из республиканских ведомств Мадина.

"Новость, если подумать, чудовищная. Нас собираются держать на карантине еще неизвестно сколько времени. Терпение у людей на исходе, как и все запасы и припасы, что народ успел сделать. На что нам дальше жить - вот что хотелось бы узнать от руководства, а не разглагольствования о том, что мы все делаем правильно. Что надо и дальше сидеть на карантине и ждать, пока наверху решат, когда нам разрешат вернуться к нормальной жизни. Люди уже истощены и морально, и физически. Это ничуть не лучше того, что нам пришлось перенести в войну", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" педагог по образованию Лариса.

Отметим, что 29 апреля Рамзан Кадыров поручил усилить контроль за передвижением людей. Нарушителей карантина будут лишать автомобилей и принуждать к уборке улиц, заявил он. Местные жители раскритиковали жесткий контроль силовиков за теми, кто выходит на улицу. 5 мая спикер парламента Чечни, руководитель местного оперштаба Магомед Даудов объявил, что в регионе вводится обязательный "масочный режим". 7 мая он же обвинил жительниц Чечни в том, что они нарушают карантин, рассчитывая на особое отношение силовиков. За таких нарушительниц будут отвечать мужчины из их семьи, пригрозил Даудов.

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