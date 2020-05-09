Высказывания Даудова показали разницу между адатами и законами

09 мая 2020, 05:38

Требование спикера парламента Чечни Магомеда Даудова привлекать к ответственности мужчин за нарушение карантина их родственницами противоречит законам, но вполне соответствует адатам, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", спикер республиканского парламента Магомед Даудов, возглавляющий Оперативный штаб по противодействию коронавирусу, потребовал, чтобы к ответственность за нарушающих карантин женщин несли их родственники - мужчины. Жительницы Чечни пользуются тем, что местные силовики задерживают за нарушение карантина только мужчин, заявил спикер парламента.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь шесть часов в неделю. 27 апреля Рамзан Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений в Чечне, но через два дня поручил усилить контроль над передвижением людей. Нарушителей карантина будут лишать автомобилей и принуждать к уборке улиц, заявил Рамзан Кадыров. Местные жители раскритиковали жесткий контроль силовиков за теми, кто выходит на улицу, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С точки зрения чеченских традиций требование к мужчинам "следить" за женщинами обоснованно, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. «Это обосновано не только согласно местным чеченским традициям, но и в целом мусульманским. Мужчина в целом должен следить за поведением своей женщины. А если в семье женщины из мужчин - только ее дети, например, сын, то он должен брать на себя роль ответственного», - сказал «Кавказскому узлу» Михаил Рощин.

По его словам, правоохранители в Чечне предпочитают действовать согласно адатам, а не административным положениям, потому что в сложившейся ситуации это проще. «Грубо говоря, им проще иметь дело с мужчинами, чем с женщинами. Несмотря на то, что формально перед законом все равны, но мы знаем, какие нравы в республике и какое отношение к женщинам. Мужчина считается главным и все вопросы, связанные с женщинами, решает он. Поэтому они в этом случае прибегают к адатам... В любом случае, адаты в такой ситуации помогают решать острую проблему нарушения карантина в условиях коронавируса», - отметил он.

Рощин также добавил, что чеченских силовиков не ждут "серьезные разбирательства", если они накажут женщин. «Они исполняют требования закона и в этом плане им ничего не грозит за соблюдение режима карантина», - считает кавказовед.

Традиционно чеченские мужчины несут ответственность за своих женщин, а если в семье нет отца, то ответственность несет сын, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. «Есть такая традиция. Даудов, наверное, это и имел в виду. Принято, что женщину трогать нельзя, нельзя посадить и так далее. Поэтому это обращение в принципе обосновано. Но здесь вопросы должны быть решены посредством закона. Все наказания за нарушения режима карантина касаются как мужчин, так и женщин», - сказал он «Кавказскому узлу».

Кутаев согласен с мнением, что правоохранители вспоминают адаты, потому что так проще регулировать вопросы, учитывая местные традиции.

"Им так проще, потому что в случае применения наказания в отношении женщины они могут столкнуться с проблемами. Например, если кто-то тронет женщину, что по адатам запрещается, то мужчины из семьи женщины могут предпринять определенные действия, призвать к ответственности. Если они это не сделают сейчас, потому что этот человек сегодня является представителем власти, то они это сделают через год. Поэтому лучше вопрос решать по адатам, а не наказывать штрафами или более серьезными методами", - отметил он.

Если вместо одного человека наказывают другого, то это нарушение российского законодательства, уверена адвокат Людмила Толстоногова.

«Ответственность может нести только лицо, совершившее правонарушение. Привлечение к ответственности иного лица не допускается. За незаконное привлечение к административной ответственности должностные лица несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законом, регулирующим статус должностного лица. А именно статья 1070 ГК РФ», - сказала она «Кавказскому узлу».