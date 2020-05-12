Пользователи Instagram напомнили Даудову про обещания Кадырова

12 мая 2020, 07:51

Несмотря на то, что глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал смягчение режима ограничений из-за коронавируса с 12 мая, спикер парламента республики Магомед Даудов заявил, что пока изменений в режиме самоизоляции нет. Пользователи Instagram раскритиковали решение не отменять режим ограничений и напомнили Даудову про слова Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 27 апреля заявил о возможности поэтапного снятия в республике ограничений, введенных в связи с коронавирусом. На своей странице в Instagram он, в частности, написал, что в случае, если позволит эпидемиологическая обстановка, "можно постепенно открывать мелкие субъекты бизнеса - маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых задействовано минимальное количество персонала". При этом он не назвал примерные сроки, когда может начаться снятие ограничений.

11 мая в Чечне зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 787. На главной странице "Кавказского узла" минимум один раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 мая сообщил журналистам, что постепенное смягчение режима ограничений из-за коронавируса может начаться после 12 мая.

"В последние дни у нас довольно благоприятная обстановка в республике, мы контролируем ситуацию. Я считаю, что после 12 мая можно по чуть-чуть дать людям выходить, открывать небольшие магазины, киоски, заправки... После 15 мая у нас большинство должно выходить свободно, заниматься своими делами", - цитирует Кадырова ТАСС.

Однако 11 мая председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что "в республике по режиму самоизоляции нет никаких изменений". Видеоролик Даудова опубликован в нескольких чеченских пабликах в соцсети Instagram, в частности, в пабликах "ЧП Чечня", насчитывающем 97 тысяч подписчиков, и "Грозный-информ", насчитывающем 166 тысяч подписчиков. По данным на 05.00 мск сегодня, 12 мая видеообращение набрало 34 106 просмотров и 285 комментариев, а также 11 226 просмотров и 35 комментариев в упомянутых пабликах соответственно.

Магомед Даудов говорит на чеченском языке. "Распространяющаяся в социальной сети информация о том, что после 12 мая будут сняты все ограничительные меры, не соответствует действительности. В данной связи следует сообщить, что в ближайшее время Оперштабом ЧР будет разработаны конкретные меры по выходу или сохранению режима самоизоляции, и представлены Главе ЧР Рамзану Кадырову на согласование. После этого, Глава ЧР объявит своё решение", - говорится в описании к ролику в паблике "Грозный-информ".

Пользователи паблика "ЧП Чечня" высказали удивление в связи с озвученной Даудовым информацией и напомнили ему слова Кадырова о начале постепенного смягчения режима ограничений с 12 мая.

"Народ, настройтесь на то, что это всё закончится в конце года. Не надейтесь, что через месяц все пройдёт", - считает lash_shik_777.

"Говорили, что 12-го выпустят людей. Затем [...] Кадыров сказал, что 15-го людей выпустит. 12-е наступило и, как обычно, продление и продление", - посетовал zakat_9.

"Моя мама так ждала, что завтра (сегодня, 12 мая) на рынок съездит за продуктами", - написал boxx_bym_kz.

"Я одного не пойму... С 12 выходные отменяются, эти на работу, видимо, людей не пускают. Выходит, что теперь без зарплаты будут сидеть дома?" - задается вопросом severnyiveter20.

"В магазин людей выпускайте за продуктами, не требу пропусков, все равно ходят", - предложила amalia_55.