Программа поддержки жителей Грузии столкнулась с критикой профсоюзов

03 мая 2020, 07:47

Разобраться в инструкции по получению материальной помощи в условиях кризиса из-за коронавируса очень сложно, а ее размеры очень незначительны, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария обнародовал план экономической помощи населению и бизнесу в период пандемии. Представители оппозиции назвали антикризисный план правительства Грузии программой поддержки правящей партии на предстоящих парламентских выборах. Антикризисный план раскритиковали и правозащитники.

Согласно программе, в частности, граждане, оставшиеся без работы, будут получать ежемесячно 200 лари (62 доллара) в течение полугода, социально-необеспеченные и лица с ограниченными возможностями – 100 лари (31 доллар). Самозанятые получат единоразовую помощь в размере 300 лари (93 доллара). Для пенсионеров предусмотрено повышение пенсий по уровню инфляции, для бизнеса вводится субсидирование налогов. Общий бюджет антикризисного плана составит 350 миллионов лари (134,8 млн долларов).

Согласно разработанному властями Грузии антикризисному плану, с 1 мая и в течение полугода люди, получающие заплату до 1,5 тысяч лари (470 долларов) освобождаются от уплаты налогов за полученную от нее сумму в 750 лари (235 долларов). При этом инициатива касается только сотрудников частного сектора и не относится к тем, кто работает в госучреждениях.

Люди, оставшиеся без работы в период эпидемии коронавируса, также могут претендовать на материальную помощь государства в размере 1,2 тысяч лари (376 долларов), которую могут получить в течение полугода – по 200 лари (62,7 долларов) ежемесячно, говорится в инструкции по получению материальной помощи, имеющейся в распоряжении "Кавказского узла".

В инструкции также оговаривается, что материальную помощь могут получить те, кто хотя бы один раз получил зарплату в 2020 году в период с января по март, и декларация об этом передана в Службу доходов.

Материальная помощь предусмотрена и для самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Они получат единовременную помощь в размере 300 лари (около 94 долларов).

При этом власти разделили самозанятых на две категории – зарегистрированные в Службе доходов и незарегистрированные. Первым необходимо заполнить специальную электронную форму заявления о получении помощи, им не надо будет предоставлять дополнительных документов. До 20 мая Служба доходов их идентифицирует и составит список тех, кто получит помощь.

Вторая группа лиц – самозанятые, не зарегистрированные в Службе доходов. Они могут подать заявку до 1 июля, к ней нужно прикрепить документы, подтверждающие источник дохода в первом квартале этого года; документ об уплате налогов, дающий возможность идентифицировать стороны предоставленной услуги или продажи товара; выписку банковского счета, подтверждающий полученный доход за экономическую деятельность; лицензию на деятельность, выданную административным органом; документ, выданный юридическим лицом, об осуществлении экономической деятельности и/или доходах.

Две недели дается чиновникам на рассмотрение пакета документов, после чего в течение десяти дней самозанятый получит материальную помощь, перечисленную на его счет в банке.

По данным на 2 мая число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 582. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в странах Южного Кавказа.

Часть самозанятых, не зарегистрированных в Службе доходов, такие как няни, помощники по хозяйству, репетиторы, не смогут получить помощь государства, поскольку не смогут представить документ, подтверждающий их трудоустройство от компании-посредника, считает заместитель директора Объединения профсоюзов Тамаз Долаберидзе. Он сообщил 2 мая корреспонденту "Кавказского узла", что в Грузии не практикуется наем подобных работников через агентства, они находят работу на основе личных связей.

При этом он обратил внимание на спорный момент, который возникнет между работодателем и наемным работником – освобождение от уплаты налога. «Подоходный налог – часть зарплаты работников, и правительство предлагает работодателю и работнику самим договорится о распределении этой льготы», - отметил Долаберидзе.

Он также считает, что в списки на получение материальной помощи могут не попасть работники рынков, поскольку их работа уже возобновлена, и в мае работники не считаются безработными.

"Мы считаем, что мероприятия по преодолению нищеты и социальной защите граждан должны стать систематическими, то есть в будущем список получающих помощь должен быть также расширен, также должны быть разработаны меры помощи по безработице. Это необходимо для того, чтобы гражданин, временно оставшийся без работы, с одной стороны, сохранил минимальный уровень социальной защиты, а с другой стороны, смог позаботитья о переподготовке, чтобы найти себе место на рынке труда", - отметил Долаберидзе.

25 апреля правительство Грузии анонсировало план поэтапной отмены ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Первый этап начался с 27 апреля. С этого дня в стране разрешены поездки на легковых машинах и такси, сняты ограничения на интернет-торговлю и доставку продуктов. Кроме того, на два дня был снят запрет на выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. При этом заявленное открытие аграрных рынков так и не состоялось. По данным правительства, администрации рынков не выполнили условия, при которых разрешена торговля во время пандемии.

Проблемы в области прав трудящихся стали еще более острыми в условиях пандемии, заявила 2 мая в Twitter народный защитник Грузии Нино Ломжария, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

"В результате объявленного в стране чрезвычайного положения часть работников либо потеряла свои рабочие места, либо им пришлось взять неоплачиваемый отпуск, в результате их доходы сократились. На другую часть работников нагрузка увеличилась: например, на медицинских работников, сотрудников супермаркетов, аптек", - отметила она. В этих условиях более важной стала проблема обеспечения безопасных условий труда, сказала Ломжария.

"Следует отметить, что с сентября 2019 года закон о безопасности на производстве стал применятся ко всем сферам экономической деятельности и инспекторы труда больше не сталкиваются с ограничениями при мониторинге соблюдения требований безопасности на рабочем месте. Также отрадно, что в апреле было объявлено об увеличении числа трудовых инспекторов. Несмотря на это, к сожалению, количество погибших и раненых на рабочем месте все еще велико. В 2019 году 49 человек погибли и 142 получили ранения в результате несчастных случаев на производстве", - указала она.

С 1 сентября 2019 года работодатели всех секторов экономики, как государственных, так и частных организаций в Грузии обязаны назначать сертифицированных специалистов по охране труда для соблюдения стандартов безопасности. Нововведения предусмотрены изменениями, внесенными в органический закон Грузии «О безопасности труда», сообщили "Новости Грузии".

По словам народного защитника, важно, чтобы штат Департамента инспекции труда был своевременно укомплектован и чтобы инспекторы эффективно выполняли свою работу на предприятиях. "На повестке дня стоит вопрос о том, чтобы уполномочить инспекторов контролировать не только соблюдение норм безопасности, но и других требований закона о трудовом праве. В частности, действующее в настоящее время законодательство позволяет инспекторам контролировать соблюдение норм рабочего времени, права на отпуск, работу в сверхурочное время и другие вопросы только с согласия компаний", - отметила Ломжария. Инспекторам труда должна быть предоставлена ​​возможность беспрепятственно посещать любые предприятия и контролировать соблюдение этих норм, считает она.

Остается нерешенной проблема дискриминации в трудовых отношениях, сказала народный защитник. Например, получение оплачиваемого декретного отпуска занятыми в частном секторе по-прежнему зависит от воли работодателя, поэтому во многих случаях таки сотрудники не могут воспользоваться этим правом, сказала Ломжария. При этом право суррогатной матери и родителей рожденного суррогатной матерью ребенка взять отпуск по уходу за ним вообще не предусмотрено законодательством, отметила она.

Широко распространенной формой дискриминации сотрудниц на рабочем месте являюстя сексуальные домогательства, в результате они, как правило, покидают работу, рассказала народный защитник. Одной из основных проблем как в государственном, так и в частном секторах экономики является нарушение трудовых прав из-за политических взглядов, отметила она.

В октябре 2019 года помощница депутата самоуправления Тбилиси Тамта Тодадзе публично заявила о попытке изнасилования со стороны начальника. Депутату было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера и повреждении личных вещей. Народный защитник Грузии потребовала проверить, как ведется расследование того дела. Прокуратура заявила, что материалы дела могут быть переданы омбудсмену только после приговора. О сексуальных домогательствах сотрудниц на рабочем месте после увольнения также заявила сотрудница прокуратуры Грузии Саломе Адеишвили, проработавшая в ведомстве шесть лет. Кроме того, она указала на то, что рядовых сотрудников прокуратуры вынуждают работать сверхурочно и контролируют их круг общения и личную жизнь. Генпрокуратура Грузии в октябре 2019 года начала проверку ее сообщения.

Права работников в стране защищены слабо, и это стало еще более очевидным во время эпидемии коронавируса, заявил 1 мая на онлайн-брифинге в Facebook председатель Конфедерации профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили.

"Восьмичасовой рабочий день, достаточный прожиточный минимум и эквивалентная ему минимальная заработная плата - всего этого не хватает работающим людям", - сказал он. Среди других проблем является отсутствие пособий по безработице, трудовых книжек, из-за чего государство не может выявить работающих, особенно в неформальном секторе, сказал Петриашвили.

Жители Тбилиси раскритиковали антикризисный план

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси пожаловались, что не смогли разобраться с инструкцией по получению матпомощи, а ее размер они сочли незначительным. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнение опрошенных горожан.

Артур сообщил, что у него нет уверенности в том, что после возобновления деятельности организации, где он работает, его вернут на работу. По его словам, несмотря на то, что он трудоустроен официально, сомнения вызывают обещания бухгалтера вскоре перечислить государственную материальную помощь. «Бухгалтер уже две недели «кормит завтраками», - сказал он.

По словам Елены, материальной помощи будет недостаточно. «Но при полном отсутствии доходов, это лучше, чем ничего. Деньги будут хотя бы на хлеб. Больше все равно не дадут», - сказала она.

По словам Анны, ее начальник пока не понял, каким образом государство предоставит материальную помощь, и обещал позднее разобраться в этом вопросе. «Никто не знает, как окажут материальную помощь. Пока ничего не понятно. Дают маленькую сумму. Я жду, когда снова начну работать, думаю, как заработать деньги на жизнь», - сказала она.

Михаил сообщил, что он не сможет получить материальную помощь, поскольку он – самозанятый, не зарегистрирован в Службе доходов и не может доказать свою трудоустройство. «Есть претензии к государству. Я работал, сейчас остался без доходов, но не могу доказать это. Я частным образом занимался ремонтом бытовой и компьютерной техники. Сейчас заказов нет, соответственно, нет доходов, а семью содержать надо», - сказал он.

Карина сообщила, что с прекращением работы общественного транспорта она осталась без работы и не может получить материальную помощь государства. Она работала помощницей по хозяйству в семье, но теперь не может добираться на работу, поскольку живет в одном из спальных районов города, семья – в центре, а на дорогу в одну сторону пешком ей нужно несколько часов. Представить документы, подтверждающие ее трудоустройство и доход, она тоже не может, поскольку нашла работу через знакомых.

С 21 марта в Грузии из-за распространения коронавируса действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час. С 15 апреля были закрыты въезд и выезд в крупнейшие города страны, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".