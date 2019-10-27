Жалоба на притеснения прокуроров заинтересовала Генпрокуратуру Грузии

27 октября 2019, 12:18

Генпрокуратура Грузии начала проверку сообщения о том, что рядовых сотрудников прокуратуры вынуждают работать сверхурочно и контролируют их круг общения и личную жизнь.

Сотрудница прокуратуры Грузии Саломе Адеишвили, проработавшая в ведомстве шесть лет, 22 октября, сразу после увольнения, сообщила в одной из соцсетей, что причиной ухода с работы стала невозможность мириться с "рядом обстоятельств". В частности, по ее словам, в структуре "все думают о самосохранении", а при расследовании дел "никто не думает о справедливом решении".

"Потому что [руководитель] позвонил и поручил правовой абсурд. Не выполнишь? Это плохо отразится на тебе, и припомнят, когда будет необходимо. Выполнишь? Через годы при другом начальстве все-таки на тебе плохо скажется то беззаконие, которое ты совершил", - написала Саломе Адеишвили.

По ее словам, по резонансным делам комментарии прессе дают те сотрудники прокуратуры, которых определяет начальство, даже если об этих делах они ничего не знают. Сами же прокуроры, ведущие дела, не могут встретиться с представителями СМИ из-за тяжелого рабочего графика, который также контролируется начальством. "Уходишь с работы в семь вечера - бездельник, в три часа утра - не укладываешься в отведенное время и никчемный [сотрудник]", - написала экс-прокурор, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудницы прокуратуры на работе подвергаются сексуальным домогательствам, и женщины вынуждены либо уйти с работы, либо терпеть. Кроме того, с начальством надо согласовывать, с кем собираешься создать семью и с кем дружить, "чтобы не позорить систему", сообщила Саломе Адеишвили.

Бывшая сотрудница прокуратуры не привела в сообщении доказательств своих слов. Однако экс-прокурор Майя Мцариашвили в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" подтвердила данные Адеишвили. "Мне знакомы все те проблемы, о которых она говорит... Ясно, что в системе есть проблемы... Вся публичная служба, в том числе прокуратура и суд стоят на непотизме, фаворитизме и коррупции", - сказала Мцариашвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Минимум половина" из утверждений Адеишвили соответствует действительности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности один из грузинских адвокатов. В личных разговорах прокуроры говорят о загруженности уголовными делами и жалуются на сложный график работы. По их словам, прокуроры порой не приходят домой по трое суток, зачастую приходят домой лишь ночью, рассказал он.

Недовольство сотрудников прокуратуры вызывает и принятая практика, когда об их делах в СМИ рассказывают другие люди, а им не дают возможности выступить, сообщил адвокат. "Сотрудники прокуратуры стараются в разговорах не распространяться, но по разговорам видно, что решают не они, а вышестоящие... Система стандартная - вертикальная", - сказал источник.

С проблемой сексуального домогательства сталкиваются сотрудницы не только прокуратуры, но и других ведомств, уточнил он.

Источник подтвердил и слова Адеишвили о том, что руководители определяют круг общения своих подчиненных. Особенно остро эта проблема стояла во время президентства Михаила Саакашвили, пояснил адвокат.

Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии в 2004-2013 года, говорится в биографии Саакашвили, размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

"Служба мониторинга прослушивала звонки [сотрудников правоохранительных органов]. Были случаи, когда вызывали и говорили, что фиксируются разговоры с человеком, дружба с которым нежелательна ", - сообщил источник.

Адвокат уточнил, что речь идет о мониторинге разговоров по городским рабочим телефонам и корпоративной мобильной связи.

По его данным, при Саакашвили по меньшей мере три сотрудника прокуратуры были уволены после того, как руководство обращало внимание на их личную жизнь. "К примеру, в одной семье муж работал на государственной службе, а жена - в неправительственном секторе. Из-за этого мужа уволили с работы", - сообщил источник.

На заявление Саломе Адеишвили отреагировал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Все случаи непотизма и сексуального притеснения должны быть расследованы, заявил он.

"В первую очередь, я намерен дождаться официального реагирования со стороны прокуратуры. Если то, что вы сказали, правда, то это неприемлемо. Однако прокуратура в этой стране независимое ведомство, которое должно дать разъяснения", - привел 23 октября слова Гахарии "Sputnik Грузия".

Генеральная прокуратура заявила, что по сообщению Адеишвили генеральная инспекция ведомства начала служебную проверку. "Будет правовое реагирование на все указанные обстоятельства", - говорится в заявлении Генпрокуратуры, направленном 23 октября корреспонденту "Кавказского узла". По состоянию на 12.18 мск 27 октября, ведомство не обнародовало итоги проверки.

Напомним, что 4 октября помощница тбилисского депутата Тамта Тодадзе заявила о попытке изнасилования со стороны начальника. Депутату было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Народный защитник Грузии потребовал проверить, как ведется расследование, но прокуратура возразила, что материалы дела могут быть переданы омбудсмену только после приговора.