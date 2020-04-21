Силовики воспользовались режимом самоизоляции для задержания активистов во Владикавказе

21 апреля 2020, 17:07

Одного из организаторов акции во Владикавказе, Рамиса Чиркинова, задержали под предлогом нарушения режима самоизоляции, сообщил его сын. Активистка Индира Габолаева рассказала, что ее доставили в отделение еще до начала митинга.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 апреля несколько сотен человек собрались перед Домом правительства Северной Осетии на акцию протеста против режима самоизоляции. Они потребовали отставки правительства, парламента и главы республики. Силовики разогнали протестующих. Полиция сообщила о 69 задержанных.

Вадим Чельдиев, призывавший местных жителей собраться на площади, был задержан еще до начала митинга. Его арестовали на два месяца. По словам адвоката Чельдиева, Батраза Кульчиева, его подзащитный в знак протеста объявил голодовку. "Кавказский узел" не может подтвердить, действительно ли Чельдиев проводит голодовку.

В числе задержанных 20 апреля оказался один из организаторов акции во Владикавказе, Рамис Чиркинов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сын активиста Чингиз. "Его задержали якобы за нарушение режима самоизоляции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что родные не знали, в каком отделении полиции находился Чиркинов.

Сегодня суд должен избрать меру пресечения задержанному 20 апреля Рамису Чиркинову, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Яра. "Мы стоим у здания Советского районного суда Владикавказа, где избирается мера пресечения в отношении Рамиса. Суд идет уже четыре часа. Нас не пускают в суд. Мы звоним в суд, но нам ничего не объясняют. Говорят, что не обязаны отчитываться перед нами. Ему не дают возможности связаться с нами и что-либо сообщить. Его задержали вчера в 11:30, и до сих пор у нас нет вестей от него. Его удерживают уже более 24 часов", - передал корреспондент "Кавказского узла" слова супруги задержанного в 16.16 мск.

По ее словам, у задержанного нет адвоката. "Мы говорим, что наш адвокат готов вступить в дело, но нас никто не слушает. Получается, что у мужа нет возможности защиты. Мы даже не знаем, в чем именно его обвиняют. Мы останемся здесь, чтобы попытаться хотя бы что-то узнать", - отметила она.

Первую группу задержанных на сходе в Осетии доставили в Советский районный суд Владикавказа, сообщило сегодня издание "Юг. МБХ медиа" на своем Telegram-канале.

На активистку Индиру Габолаеву заведено административное дело по статье 20.6 КоАП РФ ("Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"). Ей грозит до 20 тысяч рублей штрафа. По словам Габолаевой, ее задержали примерно за час до начала митинга на площади Свободы, причем она приехала туда для того, чтобы освещать событие. Силовики задержали Габолаеву после того, как она достала видеокамеру, сообщило сегодня североосетинское интернет-издание "Основа".