Уроженка Назрани сообщила об угрозах силовиков на допросе в колонии

15 сентября 2019, 15:28

Сотрудники силовой структуры оказали давление на Лейлу Чемурзиеву, осужденную по обвинению в причастности к боевикам, требуя дать показания против незнакомых ей жителей Ингушетии, рассказала сегодня ее адвокат. Один из людей, упомянутых силовиками, сообщил, что никогда не слышал о Чемурзиевой.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2016 года Назрановский райсуд приговорил местную жительницу Лейлу Чемурзиеву к восьми годам колонии, признав ее виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия и применении насилия к представителю власти. Признательные показания Чемурзиева дала под пытками, заявила семья осужденной. В декабре того же года Верховный суд Ингушетии снизил на полтора года срок наказания Чемурзиевой.

Лейла Чемурзиева, вдова убитого ранее боевика Тачиева, была ранена 31 октября 2015 года во время спецоперации на рынке в Назрани. После этого ее обвинили в связях с лидером боевиков Сунженского района Бесланом Махаури и лидером "назрановской" группировки Ильясом Ведзижевым, убитыми в этой спецоперации. По данным родственников Чемурзиевой, она не перевозила на машине боевиков, как считает следствие, а ехала к родственнице в больницу.

Адвокат Чемурзиевой Елена Харионовская 29 июля обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с заявлением о том, что на ее подзащитную в колонии было оказано давление с целью получить показания против трех жителей Ингушетии, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Елена Харионовская.

В обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", адвокат рассказала, что 25 и 26 июля этого года посещала ИК-1 в Вологодской области, чтобы присутствовать при допросе Чемурзиевой, но ей было отказано, и она смогла увидеть подзащитную только 27 июля. Лейла Чемурзиева рассказала адвокату, что 26 июля сотрудница ИК-1 вызвала ее и сообщила, что ей надо сотрудничать с сотрудниками силовой структуры в обмен на "послабление в режиме содержания".

"С 10 по 26 июля 2019 года на территории ИК-1 Чемурзиеву Л.Н несколько раз посещали лица, представившиеся сотрудниками [силовой структуры], которые не протяжении нескольких многочасовых бесед требовали от Чемурзиевой Л.Н. дать показания против следующих лиц: врача Республиканской клинической больницы Республики Ингушетия [...], врача Сунженской центральной районной больницы Цечоевой. Кроме того, требовали дать показания против некоего гражданина Евлоева, который якобы является работником в частном предприятии Цецкиевых... В частности, требовали от Чемурзиевой Л.Н. подтверждения того, что полученный с предприятия Цецкиевых доход перечисляют на счет незаконных вооруженных формирований (НВФ), которые действуют на территории Республики Ингушетия", - говорится в письме адвоката генпрокурору.

Согласно документу, за отказ от дачи показаний осужденной угрожали "добавить срок" и намекали, что может быть убит ее старший сын 2005 года рождения. Угрозы силовиков Лейла Чемурзиева "восприняла серьезно", однако в беседе с силовиками сообщила, что знает лишь врача Цечоеву, к которой обращалась за медицинской помощью, и Цецкиевых, так как они братья ее покойного мужа. При этом версию об их причастности к финансированию боевиков Чемурзиева считает несостоятельной, а двух других людей, о которых спрашивали силовики, Лейла Чемурзиева, по ее словам, не знает.

По словам адвоката, Чемурзиева отказалась подписать составленный без адвоката протокол допроса. "Любые показания, данные от своего имени, она просит считать недействительными, так как опасается, что они могут быть либо «составленными от ее имени», либо быть «выбитыми» из нее под угрозой применения или в связи с применением физического насилия", - говорится в обращении к генпрокурору.

Генпрокуратура пока не ответила на обращение, уточнила адвокат. "Все еще ждем. Я 13 сентября была у Чемурзиевой, она мне по поводу этого обращения ничего не сказала. Правда, мы с ней были не в комнате для свидания осужденных с адвокатом, а в комнате обычных свиданий. Может, поэтому она не стала обсуждать со мной обращение, не стала откровенничать, рассказывать о давлении, мало ли что. Она не жаловалась больше ни на что. Проблем, связанных с вероисповеданием и [религиозными] книгами, уже нет. Мы с ней обсуждали вопрос УДО, хотя понимаем, что шансов мало", - сообщила Елена Харионовская.

Лейла Чемурзиева ранее обращалась к администрации колонии, управлению ФСИН по Вологодской области и ФСИН России с просьбой убрать из библиотеки колонии литературу, порочащую ислам, и уравнять в правах осужденных мусульманок со сторонниками других религий, разрешив им свободно пользоваться исламской религиозной литературой, говорится в заявлении адвоката Чемурзиевой.

Адвокат подчеркнула, что не знает указанных Чемурзиевой людей. "Все, что в обращении написано, я писала со слов Чемурзиевой. Указанных в обращении людей я сама не знаю. Следовательно, я не могла сообщить о том, что против них пытаются выбить у Чемурзиевой показания. Я даже не знаю, что в итоге было написано в протоколе допроса. Я выполняю тот объём работы, который мне она говорит. Пока будем ждать следующего свидания с ней для понимания дальнейших действий", - сказала адвокат.

Мать Чемурзиевой Людмила Орцханова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что не знает о давлении на дочь. "Мы с ней говорили где-то три недели назад. Она мне звонила. Мы обычно говорим на ингушском, но ей не разрешили общаться со мной на нашем языке, она говорила на русском. А я плохо понимаю по-русски, и мы не смогли нормально пообщаться. Может, поэтому она мне ничего не рассказала о давлении и проблемах. Про обращение к генеральному прокурору тоже ничего не знаю", - рассказала Людмила Орцханова.

Из перечисленных Чемурзиевой людей Орцханова вспомнила только братьев Цецкоевых. "Цецкоевы когда-то были родственниками, но мы давно с ними не общаемся. Один из братьев Цецкоевых умер, один жив, но связи с ним у нас нет", - рассказала женщина, подчеркнув, что остальных людей, о которых ее дочь спрашивали силовики, она не знает.

По ее словам, на их семью давление не оказывают. "Никто не приходил, обыски не проводил. Никакого давления не оказывали на нас. Все в этом плане спокойно. Раньше этих людей не было в рамках дела дочки. Откуда они появились, не знаю", - сказала она.

Один из указанных Чемурзиевой врачей сообщил на условиях анонимности, что впервые слышит фамилию Чемурзиевой. "Я, если честно, сейчас в шоке от услышанного от вас. Я такую женщину знать не знаю. Почему вообще против меня пытаются показания получить? Я не понимаю", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ни о каких связанных с ним уголовных делах, допросах или обысках он не знает и намерен "разбираться", чтобы понять, как его имя оказалось среди указанных Чемурзиевой людей.