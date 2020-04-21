Глава Минздрава Калмыкии заявил о "полыхающей от коронавируса" республике

21 апреля 2020, 07:19

Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев попросил прекратить дежурство в инфекционной больнице и вернуться на рабочее место министра здравоохранения Юрия Кикенова. На 20 апреля число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Калмыкии достигло 84, заболевшие есть в семи районах и столице республике. Глава Минздрава охарактеризовал ситуацию как "полыхающую".

Как писал "Кавказский узел", за время эпидемии три жителя Калмыкии умерли от коронавируса. 11 апреля министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов сообщил, что две недели будет дежурить в инфекционном госпитале, который только готовится принять зараженных коронавирусом. У одних пользователей соцсетей его решение вызвало восхищение, другие посчитали его популистским.

С 30 марта жители Калмыкии могут покидать дома только в оговоренных случаях и соблюдать социальную дистанцию, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" опубликована карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

О решении отозвать министра здравоохранения из инфекционной больницы премьер-министр Калмыкии Юрий Зайцев сообщил главе Минздрава республики Юрию Кикенову во время видео-конференции вечером 20 апреля, запись которой опубликована на странице Минздрава республики в социальной сети Instagram.

«Я принял решение вернуть вас на рабочее место министра. Прошу вас закончить работу в больнице. И пройдя необходимые процедуры, карантин, приступить непосредственно к руководству процессами в районах. Сегодня подпишу распоряжение», - сказал Зайцев.

Юрий Кикенов, который 11 апреля сообщил, что заступает на двухнедельное дежурство в инфекционный госпиталь, ответил главе правительства, что «после двух контрольных анализов» готов приступить к министерским обязанностям.

По словам министра, ситуация в районах «постепенно ухудшается». «На сегодня есть заболевшие в Яшалтинском районе. Там изначально было восемь человек, двоих мы забрали в Элисту, теперь там шесть человек с подтвержденным диагнозом. Есть подтвержденные диагнозы в Городовиковском, Ики-Бурульском, Черноземельском, Лаганском, Сарпинском, Кетченеровском районах. По сути, географически вся Калмыкия уже заполыхала», - отчитался Кикенов.

Глава Минздрава отметил, что в районах сконцентрировано пожилое население, поэтому в случае «бурного роста» заболеваний в селах Калмыкию ждет «большой приток больных с тяжелыми формами пневмонии». При этом министр заверил премьера, что во всех районах, где имеются заболевшие коронавирусом, уже «развернуты инфекционные госпитали».

В эфире на своей странице в Instagram Юрий Кикенов рассказал, что за последние трое суток в Калмыкии не было вспышек новых очагов заражения коронавирусом. При этом, по словам главы Минздрава республики, в инфекционный госпиталь поступают больные, которые «вообще не должны были заразиться».

«Есть пациент, парализованный после перенесенного инсульта, у которого выявился положительный коронавирус. Сам он найти его не мог. Значит, к нему кто-то пришел из родственников. Наиболее характерный для Калмыкии путь передачи (вируса) – хождение в гости друг к другу», - подчеркнул Кикенов.

О том, как предупредить заражение коронавирусом, говорится в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса в регионах Юга России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".