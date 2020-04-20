Остановка общественного транспорта в карантин. Фото: Эмма Марзоева для "Кавказского узла"

20 апреля 2020, 08:44

Число умерших от коронавируса на Ставрополье возросло до четырех

В Ставропольском крае умер четвертый пациент с коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 244, сообщил сегодня губернатор региона.

Как писал "Кавказский узел", к 19 апреля общее число пациентов с коронавирусом на Ставрополье достигло 209, количество умерших возросло до трех.

С информацией о том, сколько зараженных коронавирусом на текущий день в городах юга России,  можно ознакомиться на интерактивной карте  на главной странице «Кавказского узла». О том, что такое коронавирус, и как он распространяется, можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа"

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция... Это уже четвертый такой смертельный случай в крае", - сообщил сегодня на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

К сегодняшнему дню диагноз подтвержден еще у 12 человек, отметил он. Общее число зараженных составило 244, среди инфицированных 26 детей, указал гуернатор. По словам Владимирова, в тяжелом состоянии находятся восемь человек, состояние 37 -  средней степени тяжести, выздоровело 27 человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ"

Примечание:

"Мэр Пятигорска ушел в отставку на фоне вспышки коронавируса", "Власти Ставрополья ввели ограничения на посещение кладбищ", "Власти Ставрополья ужесточили контроль соблюдения самоизоляции".

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