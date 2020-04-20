20 апреля 2020, 08:44
Число умерших от коронавируса на Ставрополье возросло до четырех
В Ставропольском крае умер четвертый пациент с коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 244, сообщил сегодня губернатор региона.
Как писал "Кавказский узел", к 19 апреля общее число пациентов с коронавирусом на Ставрополье достигло 209, количество умерших возросло до трех.
С информацией о том, сколько зараженных коронавирусом на текущий день в городах юга России, можно ознакомиться на интерактивной карте на главной странице «Кавказского узла». О том, что такое коронавирус, и как он распространяется, можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа"
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция... Это уже четвертый такой смертельный случай в крае", - сообщил сегодня на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
К сегодняшнему дню диагноз подтвержден еще у 12 человек, отметил он. Общее число зараженных составило 244, среди инфицированных 26 детей, указал гуернатор. По словам Владимирова, в тяжелом состоянии находятся восемь человек, состояние 37 - средней степени тяжести, выздоровело 27 человек.
Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ"