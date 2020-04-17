Житель Тырныауза продолжил практику публичных извинений за фейки на Кавказе

17 апреля 2020, 21:50

Житель Кабардино-Балкарии поторопился извиниться перед силовиками за фейковое видео о CОVID-19, поскольку связь между этим роликом и реальной угрозой обществу еще нужно доказать в суде, указал юрист Муса Плиев.

Как сообщал "Кавказский узел", МВД по Кабардино-Блакарии распространило информацию об извинениях, принесенных жителем Тырнауза за распространение в соцсетях видеоролика "Коронавирус - спецоперация по введению концлагеря во всем мире?" На тырныаузца составлен административный протокол по статье 13.15 КоАП, ему грозит до 100 тысяч рублей штрафа по статье КОАП о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Факта недостоверности информации недостаточно для наказания

Извинения молодого человека были преждевременными, считает управляющий партнер адвокатского бюро "Плиев, Лепшаков и партнеры" Муса Плиев. "Каяться ему не за что - я не понимаю, зачем он это делает. Составление административного протокола необоснованно", - заявил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Муса Плиев подчеркнул, что ответственность предусмотрена за распространение такой информации, которая создает угрозу жизни или здоровью, имуществу, либо угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, угрозу прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения.

"Должно быть доказано то, что этим распространением он создал угрозу. Это важный вопрос, должна быть причинно-следственная связь между распространением им этого видео и угрозой причинения вреда и так далее. Сам факт распространения не может являться основанием для привлечения [к ответственности]. Предполагается, что изначально он невиновен, если они не докажут обратное. Взять и просто так его наказать за это нельзя", - пояснил Плиев корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист добавил, что в случае, если информация действительно создала угрозу или причинила вред, не важно, является ли распространитель ролика его автором, комментировал ли он ролик при публикации.

Мнение о том, что российское законодательство предусматривает наказание за любые фейки, не соответствует действительности, так как в законе речь идет об опубликованной дезинформации, заявила ранее корреспонденту "Кавказского узла" директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Однако это заблуждение распространено и среди силовиков, отметила она в связи с публичными извинениями студента из Майкопа Артема Логунова за репост шутки о панике, сделанный на фоне пандемии коронавируса. Этим извинениям, как рассказал сам Логунов, предшествовала "профилактическая беседа" с сотрудниками Центра "Э".

Галина Арапова указала, что для применения статьи 13.15 КоАП надо доказать, что автор той или иной публикации осознавал недостоверность распространяемой информации и понимал, что это вызовет панику у населения.

В пресс-службе МВД Кабардино-Балкарии не смогли ответить на вопрос корреспондента "Кавказского узла", является ли видео с извинениями жителя Тырныауза инициативой сотрудников полиции, и считают ли в ведомстве такие методы эффективными.

Извинения за фейки о коронавирусе неоднократно приносились в Чечне

Практика публичных извинений распространяется на Северном Кавказе и за пределами региона с подачи чеченских властей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Еще в начале февраля грозненец Рустам Амаев опубликовал в Instagram извинение за свои аудиосообщения о захлестнувшей Чечню эпидемии коронавируса. На видео Амаев идет по больнице вместе с главврачом республиканского детского центра инфекционных заболеваний.

6 марта другой житель Чечни, Аслан Садалиев, доставленный в отдел полиции, в эфире государственного телеканала "Грозный" покаялся перед силовиками за распространение сообщения с призывом запасаться продуктами из-за эпидемии коронавируса. 19 марта извинения за подобное сообщение принесла в эфире "Грозного" Залина Джабаева. Местные жители предположили, что эти извинения были принесены под давлением.

Общее число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии к 17 апреля достигло 92, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Распространением публичных извинений местных жителей занялись и силовики Дагестана, однако там эта практика встретила противодействие. 23 января глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов отреагировал на видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения, опубликованное на странице ведомства в Instagram. Магомедов призвал пресс-службу полиции уважать права граждан и не снимать постановочные ролики с извинениями.

4 марта в Instagram-аккаунте МВД по Дагестану появилось еще одно видео о конфликте между полицейскими и местными жителями. Силовики на видео подчеркивают, что нарушители извинились. Эта публикация вызвала негодование у читателей дагестанских Instagram-пабликов. Пресс-служба министерства не должна была публиковать это видео, заявили они, потребовав извинений от самих силовиков. В этом конфликте неподобающе вели себя обе стороны, признали в МВД республики.

"Кавказский узел" регулярно обновляет "Хронику публичных извинений на Кавказе".