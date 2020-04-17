Передвижение на легковых автомобилях ограничено в Грузии

17 апреля 2020, 04:40

Власти запретили движение легковых автомобилей в Грузии для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Исключение сделано для перевозчиков грузов и машин компаний, работа которых не запрещена.

Как писал "Кавказский узел", с 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час. В стране запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси. С 15 апреля был закрыт въезд и выезд в крупнейшие города страны, строгий карантин ввели в деревне Саванети в Болнисском районе, где коронавирус диагностировали у 20 местных жителей.

К вечеру 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в Грузии достигло 348, выздоровели 76, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

С 12.00 по местному времени (11.00 мск) 17 апреля в Грузии запрещено движение легковых автомобилей, передает сообщение советника премьер-министра Ираклия Чиковани телекомпания «Мтавари архи», эфир которой посмотрел корреспондент "Кавказского узла"). Ограничения не касаются грузоперевозок и передвижения на автомобилях сотрудников компаний, продолжающих экономическую деятельность, сказал советник.

«Продуктовые магазины, аптеки или все другие объекты, которые до сих пор работали, продолжат функционировать. Продолжат работу сервисы доставки», - сказал Чиковани в эфире "Общественного вещателя Грузии".

"Несмотря на призывы врачей оставаться дома, движение остается очень интенсивным... Поэтому правительство еще раз настоятельно просит оставаться дома и с этой целью принимает решение ужесточить меры", - цитирует его "Спутник-Грузия". Запрет на движение легковых машин будет действовать до окончания чрезвычайного положения, сказал Чиковани.

Он также рассказал, что 17 апреля введено обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, включая закрытые помещения. Ответственность за соблюдение этой меры несут юридические лица, в случае нарушения правила для них предусмотрен штраф в размере 15 тысяч лари (примерно 4 792 доллара), отметил Чиковани.

Директор Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе считает, что в стране гораздо больше инфицированных коронавирусом, чем следует из официальной статистики. Процент выявления зараженных значительно вырос, существует угроза резкого скачка количества зараженных, сказал он в эфире "Рустави 2".

Грузия получила сегодня еще 5000 тестов для проведение исследований на заражение коронавирусом, сказала журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе .

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".