Число зараженных коронавирусом в Ингушетии достигло 34

12 апреля 2020, 21:25

Пять новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Ингушетии, общее число инфицированных в республики достигло 34.

Как информировал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Ингушетии. Сегодня утром количество случаев заражения коронавирусом в Ингушетии достигло 29, шесть пациентов находятся в реанимации.

В Ингушетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Информацию о выявлении новых случаев заражения коронавирусом в Ингушетии сегодня сообщил региональный оперативный штаб на своей странице в Instagram.

"По результатам исследований за весь период выявлены 74 биопробы по первичному положительному скринингу, из них по 34 (плюс пять за сутки) получено подтверждение референс-центра, по четырем пробам диагноз не подтвержден", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что 36 человек "находятся на подтверждении в центре Ставрополя".

Минздрав Ингушетии подтвердил данные оперштаба, сообщив, что в течение суток в ПЦР-лаборатории сделано 16 проб, пять из которых оказались положительными. По данным ведомства, 10 жителей республики старше 65 лет находятся на самоизоляции.

"Из всех лиц, подозреваемых и подтвержденных на COVID-2019, 56 человек госпитализированы в ГБУЗ "Назрановская районная больница", из них семь пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации. Все остальные с подозрением и подтверждением ввиду удовлетворительного состояния наблюдаются медицинскими работниками на дому", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Минздрава в Instagram.

11 апреля умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого первичный тест на коронавирус дал положительный результат. Мартазанов был похоронен на родовом кладбище в Назрани. Число родственников, присутствовавших на погребении, было ограничено из-за угрозы заражения. По состоянию на 21.15 мск 12 апреля, республиканский Минздрав и оперативный штаб указали, что от коронавируса в Ингушетии скончались два человека.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".