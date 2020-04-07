Аналитики усомнились в необходимости командировки силовиков на Северный Кавказ из-за эпидемии

07 апреля 2020, 22:53

Условия введенного в регионах Северного Кавказа режима самоизоляции не предполагают усиления численности сотрудников МВД за счет других регионов, считает эксперт из Дагестана Магомед Шамилов. Командировки силовиков в СКФО демонстрируют недоверие центра, уверен полковник ФСБ России в запасе Геннадий Гудков.

Как писал "Кавказский узел", руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов обратился к главе МВД с просьбой разъяснить, является ли отправка силовиков в СКФО из других регионов признаком недоверия местным сотрудникам правоохранительных органов. Опубликованный в интернете фрагмент фотокопии соответствующего письма, подписанного генерал-майором полиции Мишагиным, Муцольгов разместил в своем блоге на «Кавказском узле». Ульяновское управление МВД России назвало не соответствующей действительности информацию о пяти ежемесячных окладах силовикам, командированным в СКФО в связи с карантином.

К 19 марта все регионы ЮФО и СКФО ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, после чего ограничительные меры глав регионов Северного Кавказа ужесточались: был объявлен режим самоизоляции с рекомендацией не выходит из дома людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями. Были введены определенные запреты на торговлю, проведение массовых мероприятий, работу общественного транспорта.

Командированные в СКФО силовики – признак недоверия центра

Режим самоизоляции не создает дополнительных функций силовикам, за которые бы они могли получить пять окладов, считает полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

"Для меня удивление, что кому-то в России могут платить пять окладов. Насколько мне известно, за самые сложные условия службы, связанные с большим риском, максимальный оклад - это тройной. Такое, правда, было в единичных случаях. Платили в основном военным, которые служили за пределами России. Я не понимаю, какие могут быть задачи у сотрудников МВД на Кавказе в условиях коронавируса, чтобы им платили пять окладов. Я даже предположить или представить их задачи не могу. Вообще не понимаю необходимость отправки туда силовиков из других регионов. Тем более за такие деньги. Карантин не требует комендантского часа, например, чтобы была необходимость дополнительных сил", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Гудков.

По его словам, любой силовик "сочтет за честь работать за пятикратный оклад". "Речь о тех, кто реально служит, то есть не коррумпированный силовик, а [живет] на зарплату. Они с большой готовностью согласятся на такую службу в СКФО. Это фактически сопоставимо с контрактниками Минобороны, которые получают большие деньги за службу. При пятикратном окладе возможна даже усиленная конкуренция за службу. Но если кого-то отправляют по приказу, то он не сможет отказаться и не поехать. Тем не менее, каждый сочтет за честь работать за пятикратный оклад", - отметил он.

"Денежное содержание и социальные гарантии сотрудникам органов внутренних дел, в том числе находящимся в служебной командировке в СКФО, производятся в установленном порядке и в соответствии с федеральными законами и постановлениями правительства РФ", - говорится в сообщении на сайте ульяновского управления МВД 6 апреля. По словам ингушского правозащитника Муцольгова, ответ ведомства не дает пояснения по сути: "не понятно, производятся ли командированным в СКФО из других регионов сотрудникам такие большие выплаты, а последняя фраза вообще не опровергает этого факта".

Разница в оплате может создать повод для напряженных отношений между командировочными и местными силовиками и приведет к тому, что местные силовики не будут работать, уверен Гудков.

"Это неминуемо в таких условиях, когда начальник управления в ФСБ, МВД, Росгвардии получает в 7-8 раз больше, чем старший оперуполномоченный – это создает серьезное напряжение в отношениях среднего состава и начальства. А когда сотрудники одинакового статуса, но из разных регионов, выполняют примерно одни и те же функции, но получают в разы меньше, это создает проблемы. Пятикратная разница просто вызовет ненависть. Это психология человека. В таком случае получающие меньше силовики ничего не будут делать. Опять же я не знаю, какие функции они выполняют, какие поручения могут получать в условиях карантина, но такая разница - означает вбить клин между ними", - подчеркнул Гудков.

Он также добавил, что отправка силовиков из других регионов в СКФО означает недоверие центра по отношению к местным сотрудникам. "То, что силовики из других регионов несут службу на Северном Кавказе, говорит о том, что центр не доверяет кавказским силовикам. Но центр не доверяет не только силовикам, но и главам регионов. Трудные условия жизни на Кавказе сохраняют клановость, в том числе и среди силовиков, а федеральный центр не доверяет этому. Тем более после протестов в Ингушетии, когда некоторые ингушские силовики перешли на сторону протестующих. Поэтому наблюдается попытка в какой-то степени контролировать ситуацию на Кавказе таким образом", - сказал Геннадий Гудков.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

Командированные силовики должны получать большую финансовую поддержку

Отправка силовиков из других районов в СКФО не означает, что федеральный центр не доверяет местным силовикам, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Я не стал бы говорить о недоверии. Сколько времени прошло с двух кавказских войн, обстановка сейчас совершенно стабилизировалась. Я не думаю, что центр не доверяет местным. Если бы было недоверие, мы бы узнали о массе инцидентов на фоне этого недоверия. Но такого нет. На сегодняшний день я не вижу никаких ситуаций, говорящих о таком недоверии. Между президентом Владимиром Путиным и главами регионов есть доверительные отношения, как и с его представителем в СКФО Юрием Чайкой", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Гончаров.

22 января Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку своим полномочным представителем на Северном Кавказе. Чайка занимал должность генерального прокурора с 2006 года, а до этого семь лет возглавлял Минюст, говорится в биографии Юрия Чайки, подготовленной "Кавказским узлом".

Эксперт затруднился предположить, какие функции могут выполнять силовики из других регионов в СКФО в условиях эпидемии по коронавирусу. "Я не обладаю информацией об отправке силовиков на Северный Кавказ. Мне трудно сказать, какие функции они могут выполнить в условиях [эпидемии] коронавируса. Я не могу сказать, по каким причинам они туда командированы и почему получают пятикратный оклад", - отметил он.

Гончаров также добавил, что разница в оплате не может быть поводом для напряжения между командировочными и местными силовиками. "Это не может стать поводом для напряжения. Местные знают, что они у себя дома, имеют там семьи, живут у себя дома, а командированные из других регионов оторваны от семей, своих домов и должны получать больше финансовой поддержки", - подчеркнул он.

Дагестанский эксперт усомнился в необходимости отправки силовиков в СКФО из-за эпидемии

Нет никакой необходимости в командировках на Северный Кавказ сводных отрядов, уверен глава Независимого профсоюза работников правоохранительных органов и прокуратуры Дагестана Магомед Шамилов.

"Абсолютно нет никакой необходимости в этом. Какие задачи они могут решать в связи с коронавирусом в нашем регионе? Максимум следить за режимом изоляции граждан, но у нас в Дагестане, например, на улицах практически нет людей и транспорта. Все крайне спокойно, граждане максимально ответственны, соблюдают режим самоизоляции. Зачем в такой ситуации кого-то отправлять к нам? Что им делать в пустом городе? Единственное, что приходит на ум, это то, что они будут возить еду по адресам, где живут пожилые люди. Это, наверное, будет самое полезное, что они сделают в таких условиях", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шамилов.

Шамилов отметил, что отправка силовиков из других регионов на Северный Кавказ возможно означает недоверие федерального центра к местным силовикам.

"Но, если нет доверия, пусть кавказских силовиков забирают в другие регионы России, и отправляют к нам русских по национальности силовиков. Возможно, что есть недоверие, но я не вижу явных на это причин", - сказал он.

Шамилов согласился с Гончаровым, что разница в оплате не создает повод для напряжения между командировочными и местными силовиками. "Местные понимают, что командированные коллеги должны получать больше. Даже если они выполняют одну и ту же функцию […] Но я считаю, что такие оклады - пустая трата денег, бюджета России. Был бы всплеск экстремистов, тогда бы мы могли понять смысл отправки силовиков к нам. Но сейчас нет никаких поводов", - отметил Шамилов.

Эксперт уверен, что силовики из других регионов с удовольствием соглашаются на командировки на Северный Кавказ. "Особенно это касается сотрудников правоохранительных органов. Может, на боевые операции соглашаются с трудом, но не могут отказаться, так как получают приказ. А так они привыкли к нашему гостеприимству, уважению, им нравится здесь. А когда за это могут получить такой оклад, то желание удваивается. Это, примерно, как с контрактниками в армии, которые заранее знают, сколько получат за службу в другой стране", - заключил Шамилов.

Военный политолог удивлен пятикратным увеличением оклада за службу

Член Экспертного совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев также провел параллели командированных силовиков с контрактниками министерства обороны.

"Безусловно, все командировки подразумевают больше зарплаты. Это привлекает [командированных]. Это как с контрактниками в армии. Но обычно бывают оклады двойные, а никак не пятикратные. В принципе их надо как-то мотивировать. Это нормально. Но если есть приказ поехать в командировку в какой-то другой регион, то отказаться невозможно", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Перенджиев.

При этом эксперт также подчеркнул, что никогда не слышал о пятикратных окладах за службу. "Такого нет даже, когда силовик отправляется заграницу. Обычно бывают двойные оклады, но и то за выполнение какой-то боевой задачи. Какие в этой ситуации могут быть задачи, трудно сказать. Сложно представить какие-то функции силовиков из других регионов в СКФО в условиях [эпидемии] коронавируса", - подчеркнул он.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла". Новости о распространении вируса размещаются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".