Врачи назвали тяжелым состояние шести заболевших в Ингушетии

12 апреля 2020, 14:59

Число случаев заражения коронавирусом в Ингушетии достигло 29. Шесть пациентов находятся в реанимации. Муфтий Ингушетии не включен в статистику Минздрава по умершим от COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно о первом подтвержденном случае коронавируса в Ингушетии, а к 8 апреля диагноз подтвердился у 25 человек, один из которых в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию.

В Ингушетии, как и в других регионах, действует режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

По данным оперштаба, к 12 апреля в Ингушетии подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом, еще 36 человек госпитализированы с подозрением на инфекцию.

Шесть жителей Ингушетии находятся в реанимации в тяжелом состоянии. У части из них подтвержден коронавирус, у других заподозрен. Точные числа по каждой из этих двух категорий оперштаб не приводит. "Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 47 человек госпитализированы в Назрановскую районную больницу. Из них шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации", - цитирует сегодня сообщение оперативного штаба РИА "Новости".

11 апреля умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого первичный тест на коронавирус дал положительный результат. Мартазанов был похоронен на родовом кладбище в Назрани. Число родственников, присутствовавших на погребении, было ограничено из-за угрозы заражения.

Помимо муфтия, 11 апреля умер еще один пациент, у которого был подтвержден коронавирус, сообщил оперштаб.

О смерти первого в Ингушетии пациента с коронавирусом Минздрав республики сообщил 11 апреля на своей странице в Instagram. "С сожалением сообщаем, что в Ингушетии умер первый пациент, заразившийся коронавирусом COVID-19. Заболевший житель сельского поселения Яндаре, 1956 года рождения, скончался в Назрановской районной больнице. Врачи сделали все, что могли, но, к сожалению, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Муфтия республики Минздрав Ингушетии к 14.59 мск 12 апреля не внес в статистику по умершим от коронавируса. "На сегодняшний день под наблюдением остаются 407 человек, подтвержденных случаев заболевания - 29, количество жертв - 1", - говорится в сегодняшнем сообщении на странице министерства в соцсети.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".