Солдат задержан по делу о гибели военного в Нагорном Карабахе

05 апреля 2020, 08:28

В причастности к гибели военнослужащего Армии обороны Гарегина Бабакехяна заподозрен его сослуживец, сообщил Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 апреля на посту одной из военных частей, расположенной к юго-востоку от Армии обороны, от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник Гарегин Бабакехян.

Сослуживец Бабакехяна был задержан 3 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении. Его подозревают в преднамеренном лишении жизни солдата с целью скрыть преступление (п. 11 ч. 2 ст. 104 Уголовного кодекса Армении), а также в нарушении правил несения боевого дежурства (ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Армении), сообщил 4 апреля со ссылкой на ведомство "Спутник-Армения".

С 2010 года по 11 ноября 2019 года погибли 630 военнослужащих Армении и Нагорного Карабаха, при этом 381 случай приходится на небоевые потери, следует из данных мониторинга Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи. За этот период в армии совершено 88 самоубийств: девять случаев самоубийств зафиксировано в 2019 году, 11 - в 2018 году. Наибольшее количество самоубийств зарегистрировано в 2016 году - 13.

Напомним, участники дискуссии, состоявшейся 3 февраля в Ереване, отметили, что в вооруженных силах Армении используются принципы уголовной среды и царит атмосфера безнаказанности. Адвокат Хельсинкской ассоциации Армении Ара Карагезян отметил, что в случае с Ваграмом Авагяном виновны не только сослуживцы погибшего, но и командиры.