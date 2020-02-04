Правозащитники связали убийства в армянской армии с криминальной субкультурой

04 февраля 2020, 06:22

В вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям, указали участники дискуссии в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", солдат-срочник Ваграм Авагян (также упоминается в СМИ как Авакян) 30 января погиб от огнестрельного ранения в воинской части Армии обороны Нагорного Карабаха. Следственный комитет Армении сообщил, что задержаны три сослуживца Авагяна. Родные солдата-срочника провели акцию протеста, на которой потребовали не признавать его смерть суицидом.

Армянские депутаты предложили ужесточить наказание за доведение до самоубийства в армии. Законодательные поправки в Уголовный кодекс инициировала фракция "Процветающая Армения". Согласно поправкам, предлагается наказание за доведение до самоубийства по неосторожности - от трех до восьми лет лишения свободы. За те же действия, совершенные группой лиц или вышестоящим командованием, предлагается наказание от пяти до десяти лет, и если преступление совершено во время военного положения - от семи до двенадцати лет лишения свободы.

3 февраля в ереванском Клубе общественной журналистики "Медиа Центр" прошло обсуждение, посвященное убийствам и случаям суицида солдат в вооруженных силах Армении.

Атмосфера безнаказанности в армии является главной причиной убийств, заявила глава общественной организации "Журналисты за права человека", правозащитница Жанна Алексанян. "У нас есть факты, опровергающие версию следствия о суициде по пяти инцидентам. В частности, по одному из таких дел, в солдата-срочника Володю Галояна стреляли с расстояния двух метров, у него были многочисленные телесные повреждения. Но следствие и прокуратура отказываются переквалифицировать дело на убийство", – передал ее слова корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

Алексанян добавила, что в основном инциденты происходят с солдатами после возвращения из отпуска. "В воинских частях облагают солдат "налогом". В случае с Галояном, будучи в отпуске он попросил у отца, который находился на заработках в России, 40 тысяч рублей. Однако получив деньги, отдал их матери. Спустя неделю, он был убит, но следствие не обратило внимания на этот факт", – отметила она, добавив, что родные Ваграма Авакяна рассказали, что солдат также попросил денег у своей тети, будучи незадолго до инцидента в отпуске.

Алексанян уверена, что одним ужесточением наказания исправить ситуацию на удастся, необходимо правильно квалифицировать преступления. По ее мнению командиры частей, в которых происходят суициды или убийства солдат, должны подавать в отставку. "Но в армии нет такой традиции, чтобы командование несло ответственность за подобные случаи. Даже в тех воинских частях, в которых зафиксировано несколько случаев смерти", – заключила эксперт.

Адвокат: В армии живут "по понятиям"

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц согласен с мнением, что большинство инцидентов с солдатами происходят после их возвращения в часть из отпуска. "Скорее всего, после возвращения из отпуска солдаты отказывались платить "налог". Подобные происшествия имеют место годами, что позволяет утверждать, что солдаты, возвращающиеся из отпуска, входят в группу риска. Это системная проблема и вина в этом ложится на офицеров, которые плохо работают с личным составом, и их также надо привлекать к ответственности", – считает он.

Сакунц возложил вину на Минобороны и Генштаб армии, которые, по его мнению, не прилагают должных усилий для искоренения неуставных отношений. "Уголовное наказание применяется постфактум, после совершения преступления. Нет превентивных мер, чтобы не допустить преступлений. Руководство армии не предлагает концептуальных решений по искоренению дискриминации, криминальной субкультуры и становлению уставных отношений", – сказал правозащитник.

По данным мониторинга Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, с 2010 года по 11 ноября 2019 года погибли 630 военнослужащих Армении и Нагорного Карабаха, из которых 249 - в результате нарушения перемирия. Небоевые потери составляют 381 случай гибели военнослужащих, из которых 88 - самоубийства. В 2019 году зарегистрировано девять случаев самоубийств, в 2018 году - 11. Наименьшее число самоубийств зарегистрировано в 2013 году - три случая, наибольшее в 2016 году - 13.

Сакунц добавил, что в армии действуют те же неписанные законы, что и в уголовной среде. "В армии действует табу на доносительство. Именно из-за наличия этой криминальной субкультуры, в частности, что "стучать" – недопустимо, совершаются преступления и их сокрытие", – пояснил он.

Адвокат Хельсинкской ассоциации Армении Ара Карагезян отметил, что следственный комитет, не имея достаточных фактов, распространяет информацию о самоубийстве или доведении до самоубийства. "Как можно распространять такую версию спустя несколько часов после инцидента? Это делается, чтобы военная прокуратура и следствие могли в будущем прекратить уголовное преследование, сославшись на невозможность выяснить причину гибели".

Карагезян тоже указал на наличие криминальной субкультуры в армии: "Власти объявили войну криминалу, но в армейских частях живут "по понятиям". Следствие не должно было ограничиваться арестом троих подозреваемых в причастности к смерти Ваграма Авакяна. Должен быть арестован также командующий состав, который допустил это преступление", – считает эксперт.

Как сообщалось, прокуратура Армении насчитала 49 погибших в 2019 году военнослужащих. 20 из них погибли во время несения службы, еще 29 смертей не связаны с ее несением. Число погибших военных по сравнению с 2018 годом сократилось на 22%, число смертей, связанных с военной службой, снизилось на 47% [с 38 до 20]. На 36,4% снизилось число доведения до самоубийства - с 11 до семи.