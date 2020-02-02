Родные Ваграма Авагяна потребовали не признавать его смерть суицидом

02 февраля 2020, 15:59

Акция протеста родственников погибшего в Нагорном Карабахе солдата вылилась в стычки с полицейскими, не пустившими протестующих в Ереван. Министр обороны Армении убедил близких солдата разойтись, пообещав, что версия о самоубийстве будет пересмотрена.

Как писал "Кавказский узел", солдат-срочник Ваграм Авагян (также упоминается в СМИ как Авакян) 30 января погиб от огнестрельного ранения в воинской части Армии обороны Нагорного Карабаха. Сегодня Следственный комитет Армении сообщил, что задержаны три сослуживца Авагяна. Дело расследуется по статье о неуставных отношениях.

Версия следствия о том, что Ваграм Авагян сам ранил себя на стрельбище, вызвала недовольство его родственников. Они потребовали признать смерть Авагяна убийством и направились сегодня в Ереван, что привело к столкновениям между ними и полицейскими, перекрывшими трассу, сообщает сегодня NEWS.am.

С родственниками Авагяна на въезде в Ереван встретился министр обороны Армении Давид Тоноян. Он попросил прекратить акцию протеста. "Давайте прекратим это. Судя по полученной информации, обстоятельствам, которые я вижу, он (Авагян) для меня не самоубийца", - сказал собравшимся Тоноян.

Министр заверил, что командиры воинской части будут "строго наказаны", а "имена виновных опубликованы". После этого акция протеста была прекращена, сообщает РИА "Новости".

Родственники Ваграма Авагяна вернулись в село Айтаг недалеко от Эчмиадзина и похоронили погибшего. На похороны солдата приехал начальник Генштаба Армении Артак Давтян.

По словам односельчанина Ваграма Авагяна, тот был младшим из четырех братьев в небогатой семье, которая занимается скотоводством. "Ваграм был очень добрый. Как только видел в селе кого-нибудь с сумками, подбегал и помогал нести. Дней десять назад он приезжал в отпуск. Жалко, не все мы пришли тогда его повидать", - цитирует жителя села Айтаг "Sputnik-Армения".