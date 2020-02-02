Задержаны сослуживцы погибшего в Нагорном Карабахе солдата

02 февраля 2020, 13:09

Трое военнослужащих стали подозреваемыми по делу о неуставных отношениях после смерти срочника Ваграма Авагяна в Нагорном Карабахе, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", Ваграм Авагян (также упоминается в СМИ как Авакян) погиб от огнестрельного ранения 30 января в одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха.

Задержаны три сослуживца солдата-срочника Ваграма Авагяна - Давид Мовсисян, Хачик Гаспарян и Спартак Аветисян, сообщила сегодня пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

По ее словам, задержанные подозреваются по ч.3 ст.359 УК Армении (неуставные отношения), предусматривающей от четырех до восьми лет лишения свободы, пишет "Sputnik Армения".

По словам представителя Минобороны Армении, один из задержанных – сын бывшего депутата парламента Армении Аракела Мовсисяна, уточняет издание.

Напомним, в 2019 году погибли не менее 49 военнослужащих Вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха. Из них 20 человек погибли во время несения службы, смерть еще 29 не связана со службой, сообщила ранее Генпрокуратура Армении.