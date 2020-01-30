30 января 2020, 16:22
Военнослужащий погиб в Нагорном Карабахе
Солдат Ваграм Авагян умер от огнестрельного ранения, полученного при пока не выясненных обстоятельствах, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.
Как сообщал "Кавказский узел", за 2019 год погибли не менее 49 военнослужащих Вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха: 20 человек - во время несения службы, смерть еще 29 не связана с несением службы, сообщила Генпрокуратура Армении.
Ваграм Авагян, 2000 года рождения, получивший сегодня смертельное огнестрельное ранение, находился в одной из воинских частей при центральном командовании. Ведется расследование обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте Армии обороны Нагорного Карабаха.
21 января в результате несчастного случая в воинской части Нагорного Карабаха погиб контрактник Артур Налбандян.
30 января 2020, 16:38
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Подсудимые отказались признать вину в подготовке теракта на концерте Киркорова
Представитель прокуратуры озвучил в суде версию следствия о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Все четверо обвиняемых заявили о своей невиновности.
30 января 2020, 16:25
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Три жителя Калмыкии попросили прокуратуру проверить высказывания спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева о сталинской депортации калмыков. Глава Калмыкии Бату Хасиков раскритиковал Штыгашева за оправдание репрессий, но авторы обращений сочли реакцию республиканских властей слишком мягкой.
30 января 2020, 15:25
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Следователи заинтересовались информацией об избиении детей в Карачаево-Черкесии
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30 января 2020, 14:52
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Девять детей остаются в больнице Кизляра после отравления водой
Все взрослые пациенты, госпитализированные после массового отравления питьевой водой, выписаны из кизлярской больницы. Состояние оставшихся детей оценивается как удовлетворительное, новых пациентов с симптомами кишечной инфекции не поступало, сообщили врачи.
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