Военнослужащий погиб в Нагорном Карабахе

30 января 2020, 16:22

Солдат Ваграм Авагян умер от огнестрельного ранения, полученного при пока не выясненных обстоятельствах, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", за 2019 год погибли не менее 49 военнослужащих Вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха: 20 человек - во время несения службы, смерть еще 29 не связана с несением службы, сообщила Генпрокуратура Армении.

Ваграм Авагян, 2000 года рождения, получивший сегодня смертельное огнестрельное ранение, находился в одной из воинских частей при центральном командовании. Ведется расследование обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте Армии обороны Нагорного Карабаха.

21 января в результате несчастного случая в воинской части Нагорного Карабаха погиб контрактник Артур Налбандян.