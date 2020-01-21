Контрактник погиб в Нагорном Карабахе

21 января 2020, 23:48

Военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха Артур Налбандян погиб в результате несчастного случая, сообщило министерство обороны.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в 13.15 по местному времени (12.15 мск) на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в северном направлении.

«Артур Налбандян 1980 года рождения погиб в результате несчастного случая», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы минобороны Нагорного Карабаха. Военное ведомство отмечает, что «ведется расследование деталей произошедшего».

В 2019 году во время несения службы погибли 20 военнослужащих вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха, еще 29 смертей не связаны с несением службы, сообщила Генпрокуратура Армении Число погибших военнослужащих по сравнению с 2018 годом сократилось на 22 процента, сообщило надзорное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 2 декабря 2019 года двое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха получили ранения на линии соприкосновения войск в зоне конфликта, один из раненых скончался.