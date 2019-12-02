На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

02 декабря 2019, 13:55

Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта

Двое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха получили сегодня ранения на линии соприкосновения войск в зоне конфликта, один из раненых скончался.

Как писал "Кавказский узел", в середине дня 29 ноября получил тяжелое ранение солдат Армии обороны Рафаел Азизян. Минобороны Нагорного Карабаха утверждает, что ранение было получено при обстреле с азербайджанской стороны. МИД Армении заявил, что инцидент "свидетельствует о намеренной попытке азербайджанской стороны нарушить режим прекращения огня".

21-летний Артур Аджамян погиб, а 20-летний Давид Меликбекян получил ранение "при невыясненных обстоятельствах", ведется расследование, отчиталось Минобороны Нагорного Карабаха. Инцидент произошел сегодня утром на оборонительном участке одной из воинских частей в северо-восточном направлении линии соприкосновения войск, передал сообщение ведомства корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, что сегодня утром Минобороны Азербайджана заявило о снайперских обстрелах своих позиций в зоне конфликта. Ранее, 30 ноября, участники согласованного с властями митинга в Баку раскритиковали политику властей Азербайджана по решению карабахской проблемы и призвали правительство начать военную операцию.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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