02 декабря 2019, 08:52
Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы в зоне конфликта
Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта были обстреляны 23 раза за сутки, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 1 декабря Азербайджан сообщил о 21 обстреле своих позиций за сутки.
С 1 по 2 декабря режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 23 раза, военные применили снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селe Кемерли и на безымянных высотах в Газахском районе, отмечает ведомство.
Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.
По состоянию на 08.30 мск сегодня Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не прекратило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".