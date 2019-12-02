Позиции азербайджанских военных. Фото: пресс-служба МО Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?&pagen=2

02 декабря 2019, 08:52

Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта были обстреляны 23 раза за сутки, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря Азербайджан сообщил о 21 обстреле своих позиций за сутки.

С 1 по 2 декабря режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 23 раза, военные применили снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селe Кемерли и на безымянных высотах в Газахском районе, отмечает ведомство.

Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

По состоянию на 08.30 мск сегодня Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не прекратило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия  обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 декабря 2019, 07:52

02 декабря 2019, 06:44

02 декабря 2019, 05:48

02 декабря 2019, 04:56

02 декабря 2019, 03:57

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи