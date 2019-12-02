Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы в зоне конфликта

02 декабря 2019, 08:52

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта были обстреляны 23 раза за сутки, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря Азербайджан сообщил о 21 обстреле своих позиций за сутки.

С 1 по 2 декабря режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 23 раза, военные применили снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селe Кемерли и на безымянных высотах в Газахском районе, отмечает ведомство.

Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

По состоянию на 08.30 мск сегодня Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.