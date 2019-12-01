Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел

01 декабря 2019, 09:26

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки были обстреляны 21 раз в зоне конфликта, под огонь попали села на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября Азербайджан зафиксировал 20 обстрелов своих позиций за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 220 обстрелах за неделю с 24 по 30 ноября.

С 30 ноября по 1 декабря режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 21 раз, военные применили снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селe Гызылгаджылы в Газахском районе, в селe Гаралар в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.

Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения.