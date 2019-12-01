01 декабря 2019, 09:26
Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел
Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки были обстреляны 21 раз в зоне конфликта, под огонь попали села на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 30 ноября Азербайджан зафиксировал 20 обстрелов своих позиций за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 220 обстрелах за неделю с 24 по 30 ноября.
С 30 ноября по 1 декабря режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 21 раз, военные применили снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селe Гызылгаджылы в Газахском районе, в селe Гаралар в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.
Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения.
По состоянию на 09.00 мск сегодня министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали данное заявление на своих сайтах.
В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия об обстрелах в зоне конфликта сообщалось каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".