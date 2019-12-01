01 декабря 2019, 09:26

Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки были обстреляны 21 раз в зоне конфликта, под огонь попали села на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября Азербайджан зафиксировал 20 обстрелов своих позиций за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 220 обстрелах за неделю с 24 по 30 ноября.

С 30 ноября по 1 декабря режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 21 раз, военные применили снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селe Гызылгаджылы в  Газахском районе, в селe Гаралар в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.

Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения.

По состоянию на 09.00 мск сегодня министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали данное заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако оно не  остановило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия об обстрелах в зоне конфликта сообщалось каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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