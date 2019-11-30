Солдат Армии обороны. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, http://www.nkrmil.am/news/view/2610

30 ноября 2019, 14:28

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 220 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные с 24 ноября сделали более 3500 выстрелов на линии соприкосновения войск, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", за период с 17 по 23 ноября Нагорный Карабах зафиксировал 140 обстрелов своих позиций.

За неделю 24 по 30 ноября азербайджанская сторона порядка 220 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, заявило на своем сайте Минобороны Нагорного Карабаха, насчитавшее более 3500 выстрелов по своим позициям. Огонь вели из стрелкового оружия разного калибра, отмечается в сообщении.

Военное ведомство Азербайджана по состоянию на 13.28 мск 30 ноября не прокомментировало на своем сайте данное заявление. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за неделю с 24 по 30 ноября заявил в общей сложности о 170 обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за минувшие сутки обстрелов было 20, утверждает министерство обороны Азербайджана.

Напомним, Минобороны Нагорного Карабаха также сообщало, что в середине дня 29 ноября при обстреле с азербайджанской стороны получил тяжелое ранение солдат Армии обороны Рафаел Азизян. На инцидент отреагировало и министерство иностранных дел Армении. "Инциденту, произошедшему в результате выстрела снайпера, не предшествовала какая-либо эскалация ситуации, что свидетельствует о намеренной попытке азербайджанской стороны нарушить режим прекращения огня", - процитировало сегодня сообщение МИДа армянское издание Tert.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

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