Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 140 обстрелах за неделю

23 ноября 2019, 12:59

Азербайджанские солдаты с 17 ноября сделали более 1300 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 10 по 16 ноября Нагорный Карабах насчитал 210 случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной.

"В период с 17 по 23 ноября азербайджанская сторона порядка 140 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций более 1300 выстрелов", - передал корреспондент "Кавказского узла" заявление министерства обороны Нагорного Карабаха. Огонь вели из стрелкового оружия, говорится в сообщении.

Азербайджанское министерство по состоянию на 12.59 мск 23 ноября не отреагировало на своем сайте на это заявление. Однако, согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за неделю с 17 по 23 ноября заявил о 160 обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за минувшие сутки таких случаев было 24, информировало Минобороны Азербайджана.