23 ноября 2019, 12:59
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 140 обстрелах за неделю
Азербайджанские солдаты с 17 ноября сделали более 1300 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.
"Кавказский узел" писал, что с 10 по 16 ноября Нагорный Карабах насчитал 210 случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной.
"В период с 17 по 23 ноября азербайджанская сторона порядка 140 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций более 1300 выстрелов", - передал корреспондент "Кавказского узла" заявление министерства обороны Нагорного Карабаха. Огонь вели из стрелкового оружия, говорится в сообщении.
Азербайджанское министерство по состоянию на 12.59 мск 23 ноября не отреагировало на своем сайте на это заявление. Однако, согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за неделю с 17 по 23 ноября заявил о 160 обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией. Только за минувшие сутки таких случаев было 24, информировало Минобороны Азербайджана.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"