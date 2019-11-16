16 ноября 2019, 13:25
Нагорный Карабах насчитал 210 обстрелов за неделю
Азербайджанские солдаты с 10 ноября сделали 2300 выстрелов на линии соприкосновения войск, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.
Как информировал "Кавказский узел", с 3 по 9 ноября Нагорный Карабах зафиксировал 200 обстрелов своих позиций.
"В период с 10 по 16 ноября азербайджанская сторона более 210 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 2300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.
В заявлении отмечается, что Армия обороны воздержалась от ответных действий и перемирия не нарушала.
Минобороны Азербайджана к 13.25 мск 16 ноября не разместило на своем сайте комментария относительно этого заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за неделю с 10 по 16 ноября заявил о 154 обстрелах со стороны Армении и с территорий, контролируемых Нагорным Карабахом. Только за минувшие сутки перемирие было нарушено 22 раза, утверждает Минобороны Азербайджана.
Отметим, что мониторинг в зоне конфликта, проведенный миссией ОБСЕ 13 ноября, не выявил нарушений.
Стороны карабахского конфликта договорились о перемирии после обострения конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние на этом не прекратилось, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"