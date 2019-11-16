Нагорный Карабах насчитал 210 обстрелов за неделю

16 ноября 2019, 13:25

Азербайджанские солдаты с 10 ноября сделали 2300 выстрелов на линии соприкосновения войск, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 3 по 9 ноября Нагорный Карабах зафиксировал 200 обстрелов своих позиций.

"В период с 10 по 16 ноября азербайджанская сторона более 210 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 2300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.

В заявлении отмечается, что Армия обороны воздержалась от ответных действий и перемирия не нарушала.

Минобороны Азербайджана к 13.25 мск 16 ноября не разместило на своем сайте комментария относительно этого заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за неделю с 10 по 16 ноября заявил о 154 обстрелах со стороны Армении и с территорий, контролируемых Нагорным Карабахом. Только за минувшие сутки перемирие было нарушено 22 раза, утверждает Минобороны Азербайджана.

Отметим, что мониторинг в зоне конфликта, проведенный миссией ОБСЕ 13 ноября, не выявил нарушений.