Военнослужащий армии Нагорно-Карабахской Республики. Фото: Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики. http://www.nkrmil.am/

16 ноября 2019, 13:25

Нагорный Карабах насчитал 210 обстрелов за неделю

Азербайджанские солдаты с 10 ноября сделали 2300 выстрелов на линии соприкосновения войск, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 3 по 9 ноября Нагорный Карабах зафиксировал 200 обстрелов своих позиций.

"В период с 10 по 16 ноября азербайджанская сторона более 210 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 2300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.

В заявлении отмечается, что Армия обороны воздержалась от ответных действий и перемирия не нарушала.

Минобороны Азербайджана к 13.25 мск 16 ноября не разместило на своем сайте комментария относительно этого заявления. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за неделю с 10 по 16 ноября заявил о 154 обстрелах со стороны Армении и с территорий, контролируемых Нагорным Карабахом. Только за минувшие сутки перемирие было нарушено 22 раза, утверждает Минобороны Азербайджана.

Отметим, что мониторинг в зоне конфликта, проведенный миссией ОБСЕ 13 ноября, не выявил нарушений.

Стороны карабахского конфликта договорились о перемирии после обострения конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние на этом не прекратилось, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел", "Предложение Баку обменяться осужденными вызвало споры в Армении и Нагорном Карабахе".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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