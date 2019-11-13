Автомобили миссии ОБСЕ. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

13 ноября 2019, 18:10

Мониторинг ОБСЕ не выявил нарушений в зоне карабахского конфликта

Наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали сегодня инцидентов на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", из зоны конфликта регулярно поступает информация о нарушении перемирия. Так, Азербайджан сегодня сообщил о 22 обстрелах военных, в том числе в приграничных селах, днем ранее - о 23 обстрелах своих позиций. Минобороны Нагорного Карабаха публикует еженедельные сводки, по его данным, азербайджанские солдаты с 3 по 9 ноября сделали 2500 выстрелов по позициям Армии обороны.

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня на территории Тертерского района Азербайджана, который провела миссия ОБСЕ, завершился без инцидентов, передает со ссылкой на информацию азербайджанского Минобороны Trend. Мониторинг с азербайджанской стороны провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБС Михаил Олару и Саймон Тиллер, отмечает агентство.

Мониторинг проводился восточнее села Талиш Мартакертского района Нагорного Карабаха и прошел в соответствии с намеченным графиком, сообщила, в свою очередь, пресс-служба МИД непризнанной республики. По ее данным, с карабахской стороны позиций Армии обороны проинспектировали личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, а также его полевые помощники Огнен Йович и Геннадие Петрика, передает «Sputnik-Армения».

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, стороны в течение двух лет говорили о ежедневных обстрелах в зоне конфликта, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы в зоне конфликта", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю", "Переселенцы вернулись в приграничное село Талиш".

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