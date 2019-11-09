Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю

09 ноября 2019, 13:55

Азербайджанские солдаты с 3 ноября сделали 2500 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 27 октября по 2 ноября Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов своих позиций.

"В период 3 по 9 ноября азербайджанская сторона более 200 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 2500 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - передал корреспондент "Кавказского узла" заявление пресс-службы министерства обороны Нагорного Карабаха.

По состоянию на 13.55 мск 9 ноября на сайте Минобороны Азербайджана не появилось реакции на эти утверждения. Согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за неделю с 3 по 9 ноября зафиксировал в общей сложности 153 обстрела со стороны Армении и с территорий, которые находятся под контролем Нагорного Карабаха. Только за минувшие сутки обстрелов было 20, заявило Минобороны Азербайджана.