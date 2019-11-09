Военнослужащий армии Нагорно-Карабахской Республики. Фото: Министерство обороны НКР. http://www.nkrmil.am/

09 ноября 2019, 13:55

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю

Азербайджанские солдаты с 3 ноября сделали 2500 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 27 октября по 2 ноября Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов своих позиций.

"В период 3 по 9 ноября азербайджанская сторона более 200 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 2500 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - передал корреспондент "Кавказского узла" заявление пресс-службы министерства обороны Нагорного Карабаха.

По состоянию на 13.55 мск 9 ноября на сайте Минобороны Азербайджана не появилось реакции на эти утверждения. Согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан за неделю с 3 по 9 ноября зафиксировал в общей сложности 153 обстрела со стороны Армении и с территорий, которые находятся под контролем Нагорного Карабаха. Только за минувшие сутки обстрелов было 20, заявило Минобороны Азербайджана.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны пришли к соглашению о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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