Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов за неделю

02 ноября 2019, 14:03

Азербайджанские солдаты с 27 октября сделали 1600 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что с 20 по 26 октября Нагорный Карабах зафиксировал 170 обстрелов с азербайджанской стороны.

"В период с 27 октября по 2 ноября азербайджанская сторона более 150 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 1600 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

На сайте военного ведомства Азербайджана к 14.03 мск 2 ноября не появилось реакции на это заявление. По подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан, который ежедневно фиксирует обстрелы своих позиций, за неделю с 27 октября по 2 ноября насчитал 151 случай нарушения режима прекращения огня армянской стороной. Только за минувшие сутки обстрелов было 22, утверждает Министерство обороны Азербайджана.