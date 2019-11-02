02 ноября 2019, 14:03

Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов за неделю

Азербайджанские солдаты с 27 октября сделали 1600 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что с 20 по 26 октября Нагорный Карабах зафиксировал 170 обстрелов с азербайджанской стороны.

"В период с 27 октября по 2 ноября азербайджанская сторона более 150 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, сделав в направлении армянских позиций порядка 1600 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

На сайте военного ведомства Азербайджана к 14.03 мск 2 ноября не появилось реакции на это заявление. По подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан, который ежедневно фиксирует обстрелы своих позиций, за неделю с 27 октября по 2 ноября насчитал 151 случай нарушения режима прекращения огня армянской стороной. Только за минувшие сутки обстрелов было 22, утверждает Министерство обороны Азербайджана.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, сообщается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, стороны в течение двух лет говорили о ежедневных обстрелах в зоне конфликта, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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