Армянский солдат. Фото пресс-службы Минобороны Армении. http://www.mil.am/ru/news/6911

02 ноября 2019, 11:02

Азербайджан сообщил о 22 обстрелах с армянской стороны

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были 22 раза за сутки обстреляны из пулеметов и снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", 1 ноября Минобороны Азербайджана сообщило о 23 обстрелах своих позиций.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Огонь велся со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 11.02 мск 2 ноября не отреагировали на своих сайтах на это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, стороны в течение двух лет говорили о ежедневных обстрелах в зоне конфликта, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Напомним, что число обстрелов, которые фиксирует азербайджанская сторона, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если до этого Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов своих позиций, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Минобороны Азербайджана рапортует максимум о трех десятках обстрелов своих позиций за сутки.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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