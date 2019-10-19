Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

19 октября 2019, 10:17

Позиции азербайджанской армии минувшей ночью 22 раза подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило министерство обороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", к утру 18 октября Азербайджан насчитал 21 обстрел своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 10.17 мск не разместили на своих официальных сайтах комментариев относительно данного заявления.

В апреле 2016 года, после обострения военных действий зоне карабахского конфликта, было объявлено перемирие, но оно не остановило противостояние сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.