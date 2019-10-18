Азербайджан насчитал 21 обстрел в зоне конфликта

18 октября 2019, 08:57

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в зоне карабахского конфликта, в том числе в селах приграничных районов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября Азербайджан зафиксировал обстрелы двух сел, насчитав 20 нарушений режима перемирия.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня на своем сайте оборонное ведомство Азербайджана.

По данным Минобороны, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Агдам Товузского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

Стороны договорились о перемирии после обострения в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло лишь об одиночных выстрелах в зоне конфликта.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".