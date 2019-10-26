26 октября 2019, 13:25

Нагорный Карабах сообщил о 170 обстрелах за неделю

Азербайджанские солдаты с 20 по 26 октября сделали 1500 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 13 по 20 октября Нагорный Карабах насчитал 150 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, за неделю с 20 по 26 октября азербайджанские солдаты 170 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, произведя при этом полторы тысячи выстрелов, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан, который ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций, за тот же период насчитал 128 случаев нарушения перемирия армянской стороной. Только за минувшие сутки обстрелов было 20, утверждает Минобороны Азербайджана.

На сайте военного ведомства Азербайджана к 13.25 мск 26 октября не появилось комментариев относительно данного заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, стороны в течение двух лет говорили о ежедневных обстрелах в зоне конфликта, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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