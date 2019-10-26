Нагорный Карабах сообщил о 170 обстрелах за неделю

26 октября 2019, 13:25

Азербайджанские солдаты с 20 по 26 октября сделали 1500 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 13 по 20 октября Нагорный Карабах насчитал 150 случаев нарушения перемирия азербайджанской стороной.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, за неделю с 20 по 26 октября азербайджанские солдаты 170 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, произведя при этом полторы тысячи выстрелов, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан, который ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций, за тот же период насчитал 128 случаев нарушения перемирия армянской стороной. Только за минувшие сутки обстрелов было 20, утверждает Минобороны Азербайджана.

На сайте военного ведомства Азербайджана к 13.25 мск 26 октября не появилось комментариев относительно данного заявления.