Азербайджанские военные. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az

26 октября 2019, 11:14

Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам из пулеметов и снайперских винтовок, заявило сегодня министерство обороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что за сутки с 23 по 24 октября Азербайджан зафиксировал 23 обстрела на линии соприкосновения войск.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 11.14 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Стороны договорились о перемирии после обострения в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Минобороны Азербайджана фиксировало почти полное затишье на фронте лишь с 20 июня по 17 июля 2019 года.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел", "Предложение Баку обменяться осужденными вызвало споры в Армении и Нагорном Карабахе".

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