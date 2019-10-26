Азербайджан обвинил Армению в 20 обстрелах

26 октября 2019, 11:14

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам из пулеметов и снайперских винтовок, заявило сегодня министерство обороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что за сутки с 23 по 24 октября Азербайджан зафиксировал 23 обстрела на линии соприкосновения войск.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 11.14 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Стороны договорились о перемирии после обострения в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Минобороны Азербайджана фиксировало почти полное затишье на фронте лишь с 20 июня по 17 июля 2019 года.