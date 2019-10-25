25 октября 2019, 09:53

Азербайджан заявил о 23 обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта подверглись обстрелам, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября Азербайджан насчитал 21 обстрел на границе с Арменией. Нагорный Карабах, который ведет еженедельный подсчет обстрелов со стороны Азербайджана, к 19 октября насчитал 150 нарушений режима прекращения огня. При этом мониторинг миссии ОБСЕ в зоне карабахского конфликта не выявил нарушений.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, но это не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны" на "Кавказском узле". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

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