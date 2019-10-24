Азербайджан насчитал 21 обстрел на границе с Арменией

24 октября 2019, 09:45

Позиции азербайджанской армии были обстреляны из снайперских винтовок в Газахском и Гедабекском районах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 23 октября зафиксировал пулеметные и снайперские обстрелы в приграничных районах, насчитав 22 нарушения режима перемирия за сутки. Нагорный Карабах, который ведет еженедельный подсчет обстрелов со стороны Азербайджана, к 19 октября насчитал 150 нарушений режима прекращения огня. При этом мониторинг миссии ОБСЕ в зоне карабахского конфликта не выявил нарушений.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Газахского района и в селe Геяли Гедабекского района. Оба района граничат с Арменией.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.45 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, но это не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны" на "Кавказском узле". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.