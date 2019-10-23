Военнослужащие азербайджанской армии. Фото: пресс-служба МО Азербайджана https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?&pagen=2

23 октября 2019, 09:08

Азербайджан зафиксировал пулеметные и снайперские обстрелы в приграничных районах

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 22 раза в двух граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 22 октября сообщил об обстрелах двух сел на границе с Арменией, зафиксировав 20 нарушений режима перемирия за сутки. Нагорный Карабах, который ведет еженедельный подсчет обстрелов со стороны Азербайджана, к 19 октября насчитал 150 нарушений режима прекращения огня. При этом мониторинг миссии ОБСЕ в зоне карабахского конфликта не выявил нарушений.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Ашагы Аскипара Газахского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.05 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, но это не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны" на "Кавказском узле". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

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