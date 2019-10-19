Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов за неделю

19 октября 2019, 15:31

Азербайджанские военные с 13 по 19 октября произвели 1100 выстрелов по армянским позициям, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 6 по 12 октября Нагорный Карабах сообщил о 90 обстрелах своих позиций за неделю. Азербайджан, который ведет ежедневный подсчет нарушений режима перемирия, сегодня заявил о 22 обстрелах со стороны Армении.

"В период с 13 по 19 октября азербайджанская сторона более 150 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, сделав около 1100 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра", - сказано на сайте Минобороны Нагорного Карабаха в сообщении, перевод которого сделала корреспондент "Кавказского узла".