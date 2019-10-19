19 октября 2019, 15:31

Нагорный Карабах насчитал 150 обстрелов за неделю

Азербайджанские военные с 13 по 19 октября произвели 1100 выстрелов по армянским позициям, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 6 по 12 октября Нагорный Карабах сообщил о 90 обстрелах своих позиций за неделю. Азербайджан, который ведет ежедневный подсчет нарушений режима перемирия, сегодня заявил о 22 обстрелах со стороны Армении.

"В период с 13 по 19 октября азербайджанская сторона более 150 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, сделав около 1100 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра", - сказано на сайте Минобороны Нагорного Карабаха в сообщении, перевод которого сделала корреспондент "Кавказского узла".

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, стороны в течение двух лет говорили о ежедневных обстрелах в зоне конфликта, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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