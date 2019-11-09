Азербайджанские танки. Фото: пресс-служба Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az

09 ноября 2019, 10:04

Азербайджан заявил об обстрелах снайперов с армянской стороны

Позиции азербайджанской армиии за минувшие сутки 20 раз были обстреляны на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что утром 8 ноября Азербайджан обвинил Армению в 21 обстреле за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 10.04 мск 9 ноября не опубликованы комментарии относительно данного заявления.

Перемирие между сторонами караьахского конфликта было достигнуто после активных боевых действий с применением танков и артиллерии в апреле 2016 года. Однако противостояние не прекратилось, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". После встречи руководителей Азербайджана и Армении в сентябре 2018 года число обстрелов, которые фиксирует азербайджанская сторона, значительно снизилось.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

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