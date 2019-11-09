Переселенцы вернулись в приграничное село Талиш

09 ноября 2019, 03:21

42 семьи в Нагорном Карабахе вернулись в восстановленное после войны приграничное село Талиш из Алашана, где они временно проживали. В Талише решена проблема со светом, водой и связью, открылась новая школа.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2016 года власти Нагорного Карабаха совместно со всеармянским фондом "Айастан" начали восстановление села Талиш, жители которого были эвакуированы во время апрельской войны 2016 года. Однако анонсированное карабахскими властями возвращение жителей к 1 сентября 2018 года было отложено, так как работы в разрушенных обстрелами жилых домах еще завершились. В конце июля 2019 года власти объявили о капитальном ремонте дороги, ведущей от трассы Варденис – Мартакерт к приграничному селу Матагис, и дороги до села Талиш. В августе вынужденные переселенцы заявили, что готовы вернуться в село, но только после того, как будет собран урожай в поселке Алашан, куда их временно перевезли после бомбежки, заработает школа и решится проблема с водоснабжением.

В апреле 2016 года село Талиш, где проживало более 125 семей или почти 600 человек, подверглось артобстрелам, были разрушены школа, детский сад, больница, здание администрации, два Дома торжеств и примерно треть жилых домов. В ночь на 2 апреля все жители были эвакуированы. Часть эвакуированных переехала в Армению, а тем семьям, которые остались в Нагорном Карабахе, власти предоставили временное жилье в поселении Алашан. Талиш до обострения карабахского конфликта находился в трех километрах от линии соприкосновения войск, в настоящее время это расстояние сократилось примерно до одного километра.

Семьи начали переезжать в Талиш в начале ноября, по данным на 8 ноября, в селе проживают 42 семьи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава общины, житель села Талиш Вилен Петросян. Последние три семьи, пожелавшие переехать из Алашана, приедут в Талиш на днях. Транспорт для переезда, перевозки вещей и хозяйства предоставили власти Мартакертского района, отметил он.

В августе в поселении Алашан проживала 51 семья, это порядка 190 человек, в Талише проживали четыре семьи и более 20 глав семей, которые планировали перевезти своих родных, рассказывал Петросян.

"Семь семей, проживающих в Алашане, не пожелали переехать в Талиш, а предпочли обосноваться в других населенных пунктах Нагорного Карабаха", - сказал он.

По его словам, семьи никто не заставлял возвращаться в Талиш, "они как-то сами заявили властям, что в конце октября намерены уехать, и начали собираться".

Петросян отметил, что все семьи в Талише обеспечены жильем, в селе решен вопрос с электроснабжением, водоснабжением, сотовой связью, интернетом, работают три торговые точки. Рейсовый автобус перевозит пассажиров между селом и районным центром Мартакерт два раза в неделю.

Директор школы села Талиш Татьяна Межунц рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что школа начала полноценно работать с 4 ноября, сейчас в ней учатся 26 детей. По ее словам, ученики есть во всех классах, кроме 12-го.

Межунц рассказала, что до апрельской войны в школе Талиша училось более 100 детей. "Новая школа рассчитана на такое же количество детей. Поэтому у семей, возвратившихся в село, не возникнет проблем с поступлением их детей в школу", - сказала Межунц. По ее словам, в школе установлена отопительная система, она работает исправно, также есть вся необходимая школьная мебель. При этом она сказала, что в этой школе нет библиотеки, лаборатории и спортивного инвентаря, которые были в разрушенном во время войны здании. Школа укомплектована учителями по всем предметам, кроме педагога английского языка, сказала Межунц. На днях также увольняется учитель физкультуры, отметила она.

"Министерство образования обещало решить эту проблему. Для педагогов, которые будут приезжать в Талиш, предусмотрена надбавка на транспортные расходы. Надеюсь, нужные педагоги найдутся в кратчайшие сроки", - пояснила Межунц.

Директор школы отметила, что "все рады вернуться в родное село, однако страх за безопасность еще остается".

Программа по строительству, ремонту и оснащению мебелью жилых домов в селе Талиш будет продолжена, работы будут вестись в соответствии с пожеланиями семей, решивших вернуться и обосноваться здесь, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства градостроительства Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. Вопрос о судьбе освободившегося поселения Алашан будет обсуждаться в правительстве, отметил он.

Жительница села Талиш Лилит Брузян всегда верила в то, что жители Талиша вернуться в село. Сегодня условия в Талише намного лучше, чем до войны, сказала она корреспонденту "Кавказского узла",

"Инфраструктура села восстановлена и улучшена. Построены новые дома со всеми удобствами, а старые отремонтированы или ремонтируются. Закуплена новая мебель, бытовая техника. Конечно, есть опасения по поводу безопасности. Но сейчас здесь не стреляют, и на границе тишина", - сказала Брузян.