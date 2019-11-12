12 ноября 2019, 09:50

Азербайджан зафиксировал снайперске обстрелы в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных в течение суток были обстреляны 23 раза, в том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Азербайджан заявил о 24 обстрелах за сутки в зоне конфликта.

С 11 по 12 ноября режим перемирия был нарушен 23 раза, военные применили снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По данным ведомства, азербайджанские позиции были обстреляны в селах Асрик Джырдахан и Агбулаг в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии. Однако противостояние так и не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". После встречи руководителей Азербайджана и Армении в сентябре 2018 года число обстрелов, которые фиксируются Азербайджаном, значительно снизилось.

Оборонные министерства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах на 9.15 мск сегодня.

На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" публикует новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта.

Примечание:

"Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

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