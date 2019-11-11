Солдат армянской армии. Фото: пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/6254

11 ноября 2019, 08:27

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах двух сел

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны за сутки 24 раза, в том числе из пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября Азербайджан заявил о 22 обстрелах за сутки в зоне конфликта, днем ранее – о 20 обстрелах. В свою очередь Нагорный Карабах 9 ноября обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю.

Режим перемирия за сутки был нарушен 24 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, позиции азербайджанских военных были обстреляны, в частности, в селe Мезем Газахского района и в селe Заманлы Гедабекского района. Обстрелы, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, велись с позиций, расположенных в "Ноемберянском районе" Армении, а также с позиций "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", город Ноемберян находится в Тавушской области Армении на северо-востоке страны. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Оборонные министерства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, после которого стороны договорились о перемирии. Однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Напомним, что число нарушений перемирия, которые ежедневно фиксирует Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан фиксировал от 73 до 113 обстрелов своих позиций за сутки, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Минобороны страны рапортует максимум о трех десятках обстрелов в зоне конфликта.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

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