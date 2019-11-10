10 ноября 2019, 08:53

Азербайджан сообщил о 22 обстрелах за сутки

Позиции азербайджанских военных в зоне конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", что утром 9 ноября Азербайджан заявил о 20 обстрелах за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю с 3 по 9 ноября.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. Под огонь попали  азербайджанские позиции в селах Кемерли и Гаймаглы в Газахском районе, в селах Агдам и Коханеби в Товузском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечается в сообщении. Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 8.40 мск сегодня не опубликованы комментарии относительно данного заявления.

В апреле 2016 года после активных боевых действий с применением танков и артиллерии между сторонами карабахского конфликта было достигнуто перемирие. Однако противостояние не прекратилось, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". После встречи руководителей Азербайджана и Армении в сентябре 2018 года число обстрелов, которые фиксирует азербайджанская сторона, значительно снизилось.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

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