10 ноября 2019, 08:53
Азербайджан сообщил о 22 обстрелах за сутки
Позиции азербайджанских военных в зоне конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", что утром 9 ноября Азербайджан заявил о 20 обстрелах за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю с 3 по 9 ноября.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли и Гаймаглы в Газахском районе, в селах Агдам и Коханеби в Товузском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечается в сообщении. Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.
На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 8.40 мск сегодня не опубликованы комментарии относительно данного заявления.
В апреле 2016 года после активных боевых действий с применением танков и артиллерии между сторонами карабахского конфликта было достигнуто перемирие. Однако противостояние не прекратилось, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". После встречи руководителей Азербайджана и Армении в сентябре 2018 года число обстрелов, которые фиксирует азербайджанская сторона, значительно снизилось.
Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".