Азербайджан сообщил о 22 обстрелах за сутки

10 ноября 2019, 08:53

Позиции азербайджанских военных в зоне конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", что утром 9 ноября Азербайджан заявил о 20 обстрелах за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю с 3 по 9 ноября.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли и Гаймаглы в Газахском районе, в селах Агдам и Коханеби в Товузском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечается в сообщении. Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

На сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 8.40 мск сегодня не опубликованы комментарии относительно данного заявления.