Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел

13 ноября 2019, 09:30

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта, в том числе в приграничных селах, были обстреляны за сутки 22 раза, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября Азербайджан заявил о 23 обстрелах за сутки в зоне конфликта, днем ранее – о 24 обстрелах.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, после которого стороны договорились о перемирии. Однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим прекращения огня был нарушен за сутки 22 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Позиции азербайджанских войск были обстреляны, в частности, в селе Гызылгаджылы Газахского района и в селe Заманлы Гедабекского района. Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Отметим, что число обстрелов, которые ежедневно фиксирует Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан фиксировал от 73 до 113 обстрелов своих позиций за сутки, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Минобороны страны фиксирует максимум три десятка обстрелов своих позиций.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".