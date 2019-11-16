Азербайджан сообщил о 22 обстрелах с армянской стороны

16 ноября 2019, 09:46

Азербайджанские позиции подверглись обстрелам на границе с Арменией и непосредственно в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", 15 ноября Азербайджан заявил о 20 обстрелах своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, контролируемой властями Нагорного Карабаха, следует из заявления.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 9.45 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года после активных боевых действий с применением танков и артиллерии между сторонами карабахского конфликта было достигнуто перемирие. Однако противостояние не прекратилось, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет после обострения конфликта нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". После встречи руководителей Азербайджана и Армении в сентябре 2018 года число обстрелов, которые фиксирует азербайджанская сторона, значительно снизилось.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".