Азербайджан заявил о 24 обстрелах с армянской стороны

23 ноября 2019, 10:01

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки подверглись 24 обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", 22 ноября Азербайджана зафиксировал 21 обстрел своих позиций за сутки, в том числе из снайперских винтовок.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства. Министерства обороны Армении и нагорного Карабаха к 10.01 мск 23 ноября не отреагировали на это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".