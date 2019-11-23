Военнослужащие армии Армении. Фото: МО Армении. http://www.mil.am/hy

23 ноября 2019, 10:01

Азербайджан заявил о 24 обстрелах с армянской стороны

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки подверглись 24 обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", 22 ноября Азербайджана зафиксировал 21 обстрел своих позиций за сутки, в том числе из снайперских винтовок.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства. Министерства обороны Армении и нагорного Карабаха к 10.01 мск 23 ноября не отреагировали на это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот".

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