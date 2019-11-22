Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

22 ноября 2019, 10:01

Азербайджанские позиции в зоне карабахского конфликта и в двух селах на границе с Арменией были обстреляны за сутки 21 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября Минобороны Азербайджана заявило о 22 обстрелах своих позиций за сутки, днем ранее – о 23 обстрелах.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта, после чего стороны договорились о перемирии. Однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим прекращения огня за сутки был нарушен 21 раз, в том числе с использованием снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, позиции азербайджанских войск были обстреляны, в частности, со стороны "Ноемберянского района" Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. Под обстрел попали азербайджанские позиции в селe Гушчу Айрым Газахского района и в селe Заманлы Гедабекского района, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", город Ноемберян расположен в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление Минобороны Азербайджана.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".