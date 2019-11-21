Азербайджан заявил об обстрелах пяти сел в зоне конфликта

21 ноября 2019, 09:06

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны за сутки 22 раза, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций за сутки, днем ранее - 24 обстрела.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия был нарушен за сутки 22 раза, в том числе с использованием крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, позиции азербайджанских военных были обстреляны, в частности, в селах Кемерли и Гызылгаджылы Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и в селах Геяли и Заманлы Гедабекского района.

Стрельба велась с позиций, расположенных на территории Ноемберянского и Бердского районов Армении, и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".