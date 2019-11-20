Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

20 ноября 2019, 09:35

Позиции азербайджанских войск на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта подверглись 23 обстрелам за сутки, заявило сегодня Минобороны страны.

"Кавказский узел" сообщал, что с утра 18 ноября по утро 19 ноября Азербайджан зафиксировал 24 обстрела своих позиций, в том числе из снайперских винтовок.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 9:35 мск 20 ноября не отреагировали на своих сайтах на это заявление.

После обострения карабахского конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".